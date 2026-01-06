Ne može da pronađe izlaz: Anita pokušava da se izvuče iz navode afere sa Reljom, cimeri je ponovo saterali u ćošak (VIDEO)

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč

- Ja poznajem nju i meni je sve jasno. Mislim da praviš veliku grešku. Ovaj put nisi u pravu. Anita, kod tebe je sve sad u ruci. Ako poštuješ čoveka kog si dovela u ovu situaciju onda ustaneš i kažeš ko je. Koliko si ovde sad počečla da muljaš... Zašto si rekla Ivi, a ne Mini? - rekao je Mića.

- Mina sve zna. Mina zna najviše - rekla je Anita.

- Zašto učestvujete u ovoj lakrdiji da čoveka košta brakom? - pitao je Mića.

- Ja sam kod Darka rekla i to je sve. Meni nikad nije spomenula ime i prezime Relje Popovića. Postoje simpatije iz spoljnog sveta - rekla je Mina.

- Anita sada pokazuje karakternu osobinu lošeg čoveka.l Tvoji saučesnici su Iva i Mina. Luka je finale cele priče gde opravdava time što nije bila sa njim u vezi - rekao je Mića.

- Je l' tebi bitniji taj pevač ili Tamara? - pitao je Asmin.

- Tamara - rekla je Anita.

- Ja sam sa njom ušao u sukob zbog jedne pevačice i onda mi je ona pretila sa jednim menadžerom, a on je onda napušio i Tamaru i Rialdu. Taj menadžer je umešan sa njima. Ona je tebe mogla da upozna sa Reljom na nastupu. Tamara je lajkovala Relji slike i pesme i onda je dobila poziv kad je Uroš pokrenuo da povuče sve lajkove. Ja ne verujem da si bila sa njim, ali Mina će reći sve kad tad. Tamara ima velike probleme napolju zbog ovoga. Ako ti znači Tamara nešto koja sad ima probleme onda ti sad trebaš da ustaneš i kažeš sa kim si bila - rekao je Asmin.

- Nisam bila ni sa kim - rekla je Anita.

- Ti ako hoćeš nekoga da izvadiš iz problema, ne možeš drugog da uvaljuješ - rekla je Maja.

- Meni je majka dugo na estradi i budi sigurna da ću saznati sve - rekao je Luka.

- Neko kod kuće ima sad veliki problem, nisu svi debili kao mi! - rekla je Maja.

- Svima njima odgovara da im se podigne popularnost. Njemu je odgovaralo dok je ovuda spominjala njegove pesme, a sad kad istina izlazi ne odgovara. Anita nije jedina koja je bila sa njim. Krivica je u njemu! Relja je taj koji je trebao da razmišlja, a ona je samo jedna od - rekla je Miljana.

- Anita se nije poverila samo Mini, cela priča se već zna - rekla je Milena.

- Ti znaš da ja tebe gotivim, a to štoi on hoće da ja otkrijem je glupost - rekao je Dačo.

- On sa 20 godina govori da će Anita da radi kako on kaže - rekao je Luka.

- Nek Anita priča o modricama. Ona je svesno ušla da se od prve nedelje poverava ljudima po kući. Gora si od Jovane pevačice - rekla je Milena.

