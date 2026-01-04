AKTUELNO

Anita sve dublje tone u kanal: Luka provalio da nešto muti oko afere s oženjenim, ona priznala da je u problemu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Anita Stanojlović imala je pitanje za Luku Vujovića.

- Luka, kako si? - upitala je Anita.

- Dobro sam. Miljana, imam pitanje za tebe - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroše, ti si jedan degenerik. Nemoj više da si mi se obratio - rekla je Anita.

- Ajde smiri se više - rekao je Luka.

- Ajde pusti me, u problemu sam - rekla je Anita.

- Znači ovo ti je problem? Važi - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miljana, kada si se vratila rekla si mi da je napolju bio plan da se rastavimo Aneli i ja, da li je to bila istina? - upitao je Luka.

- Top što je ovo Luka postavio pitanje, opet se blamira i na indirektan način se obraća Aneli odnosno šalje joj poruku da su hteli da ih rastave. Naravno da nije istina, već sam mu ja to namerno rekla - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

