Žestoko raskrinkavanje: Pop priznao da Luka voli Aneli i da joj samo tera inat s Anitom, ovo će napraviti haos u Eliti! (VIDEO)

Haos!

Miladin Srdanov zauvek je napustio najgledaniji rijaliti ''Elitu 9'', a voditeljka Dušica Jakovljević dočekala ga je u studiju i s njim popričala o njegovom učešću.

- Kako je bilo u Eliti? - upitala je Dušica.

- Meni je bilo super, baš mi je lepo i odlično bili. Ukućani su me prihvatili odlično i sa svima sam bio korektan - rekao je Pop.

- Ko ti je razbio neke predrasude o sebi? - upitala je Dušica.

- Anđelo, Janjuš, Kačavenda i oni su mi negde pozitivno promenili mišljenje o sebi. Ukućani su malo spustili loptu oko praznika, ali mislim da će posle praznika biti žestoko - rekao je Pop.

- Šta radi Asmin? - upitala je Dušica.

- On je opasan igrač, premazan svim bojama. Jako je inteligentan i odlično se snalazi, rođen je za ovako nešto. Ume da obrne sve u svoju korist, ali isto kao i Luka. Što se tiče Luke, Anita je samo deo njegovog mooda i to će biti promenljivo. Anita je samo prikriće jer on voli Aneli, ali je povređen zbog nje i Asmina - rekao je Pop.

- Kakva je Aneli? - upitala je Dušica.

- Izgubljena, evo sad je i kod Anđela, ali neće on s njom ući u vezu. Moram da kažem da će Anđelo biti pobednik, to je moje mišljenje - rekao je Pop.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić