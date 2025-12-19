Žestoko urnisanje Anite Stanojlović: Anđelo i Matora se urotili protiv nje, Alibaba je dokrajčio! Uveren da je Luka čist inat (VIDEO)

Opšti haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako se Aneli Ahmić nabacivala Anđelu Rankoviću tokom žurke.

- Rekao sam da nema potrebe da budemo mnogo bliski i da na žurci gde se Anita i Luka muvaju budemo prisni, a to će da šteti samo njoj. Ja sam rekao ako hoće da je vratim na pravi put da mora da me sluša. Volimo da se peckamo, ali sve će da ostane na tome i bićemo drugari ovde kao i napolju. Mislim da na žurki nije bio trenutak da dozvolim da neko danas može da upire prstom i kaže da smo to radili iz inata. Ja nisam ni znao da se ljubila sa Asminom, a onda bih joj tek to rekao jer bi nju mnogo više napali - govorio je Anđelo.

- Ja sebi neću da dopustim ovde neki treći odnos. Mi se nikad nismo posvađali, na tome će da ostane i granicu nikad nećemo da pređemo. Ovde smo drugari, družićemo se i napolju. Ovde ne može da se desi ništa više između nas - dodala je Anita.

- Normalno je da će da se desi nešto između njih. On radi ono što je radio od prvog dana. On da je krenuo da je poljubi, ne bi rekla da mu je Milica u glavi i da se sa Asminom ljubila. Ona ima velike simpatije, a njemu je draga Aneli - rekao je Luka.

- Nju niko ne može da vrati na pravi put - poručila je Anita.

- Ovo je ljubomorna reakcija na Anđela i Aneli - rekao je Asmin.

- Ja sam rekla da se ovde ništa neće desiti, ali hoće napolju. Dolazimo na moje da moja reakcija nije bila za džabe i da nisam džabe ludila - govorila je Anita.

- Sad si bezobrazna i kvarna i prebacuješ svoje sr*nja, a do juče si bila u depresiji zbog Filipa, a sad ti se Luka dopada. Kad god me na bilo koji način budeš podbola ja ću da ragujem. Anita sad priča da je u pravu, videla je da se sad muvamo. Onda su svi bili u pravu da tebi može da se svidi svaki muškarac jer si sad sa Lukom pored mene - pričao je Anđelo.

- U pravu si, ajde sad peri se ovde. Ti mene ne interesuješ - rekla je Anita.

- Aneli je u sedmici bila sa Janjušem, a ja sa Anitom i nismo imali vremena da se družimo. To ne znači da moja bivša devojka može da priča da je sad došlo na njeno, ja to neću da dozvolim - govorio je Anđelo.

- Gledaj sebe - rekla je Anita.

- Ja gledam sve, ovde sam da komentarišem - poručio je Ranković.

- Zašto kaže da sam ja ljubomorna kad se sladim? - ubacila se Matora.

- Ma boli me uvo - rekla je Anita.

- Kakav je Anđelo muškarac zamalo da se zaljubim. Aneli ima žensko dete i treba joj ovakav čovek. Anita je primetila varnice, pa je iz inata ušla sa Lukom - govorio je Asmin.

Autor: A. Nikolić