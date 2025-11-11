On nju uhodi: Kačavenda ne može više da ćuti Bebici, Alibaba mu u lice sasuo istinu o Teodori i Filipu! (VIDEO)

Opšti haos u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o flertu Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Filip je najprecizniji u tome što priča. Svi navijaju, a on i u ovoj situaciji priča iskreno. Ako je Asmin nju zagrlio i uhvatio je za d*pe, ako zove Filipa da dođe u pušionu nije mi prijatelj. Neću da pričam da ćemo se pomirit, ni da nećemo se se pomirimo. Mi ne možemo da prekinemo komunikaciju, izvređamo se, pa se pomirimo - govorio je Bebica.

- Ja samo hoću da me pusti - dodala je Teodora.

- Mi spavamo zagrljeni - rekao je Bebica.

- Ne spavamo zagrljeni, ovo laže - govorila je Teodora.

- Ja sam danas Bebici rekao da ne mogu da spavaju jedno pored drugog i da sede jedno pored drugog. Ako Teodora želi prostor neka se sklone jedno od drugog. Možda ne bude ništa sa Filipom - govorio je Anđelo.

- Da li je spavam zagrljena sa njim? - pitala je Teodora.

- Ne - dobacila je Milena.

- Da li ja moram da opsiujem da li se grlim ili ne? Jasna sam jako. Zašto ne bih rekla da se grlim sa verenikom? Ne grlimo se - pričala je Teodora.

- Da li misiliš da se Teodora zaljubila u Filipa? - pitao je Milan Milošević.

- Pa ne verujem da se zaljubila, ali njihov odnos trenutni ne valja nikako - rekao je Anđelo.

- Ja znam da nju Filip ne zanima i da su ovo budalaštine, samo ne znam koje je poenta svega ovoga - besneo je Bebica.

- Teodora ne laže, ovih dana se ne grle. Mi ne spavamo jutrima, a Teodora nije ta koja prati njega, nego je on taj koji prati nju. Teodora je zaljubljena u Filipa i to je moje lično mišljenje. Bebica zna da sam ja njegov prijatelj. Teodora ne može da kaže zbog skakača. Neću da duvam Bebici u d*pe i da ga lažem - rekla je Kačavenda.

- Otkad se ovo dešava sa Filipom nijednom Teodora nije zaplakala. Prošle sezone kad su se neke stvari dešavale ona je plakala zbog Bebice i bude joj žao, a ove sezone nijednom nije pokazala da joj je teško. Ona je večeras sve jasno rekla - govorio je Terza.

- Bebice, šta ćeš da radiš sad? - pitao je Ivan.

- Završili smo - dodao je Bebica.

- Njega jedino opravdava što od sramota neće da prizna da vidi sve - prokomentarisao je Janjuš.

- Ja sad ne mogu da kažem da ne vidim kad je rekla da se gledaju - dodao je Bebica.

- Prvi put je muškarac rekao direktno kao Filip i da sedi i da čeka. Ona ne voli Bebicu. Poenta priče da Teodori ne treba sigurnost, nego se plaši Bebicinog uhođenja. Teodora je sinoć pušila sa nama, Asmin je dobacio kad je ostala sama. Bebica je izašao i rekla sam da će da ih nagazi. Rekao je da nije mogao da uđe u spoljni wc. On nju uhodi - pričala je Kačavenda.

- Jeste, juče je nju uhodio. Ja sa Teodorom napolje on napolje, ja namerno unutra i on unutra. Ja ispričam celu istinu, ona kaže da je laž. Ona meni kaže da je Filip ne zanima, pa mi namigne. Reci da ti se sviđa i neka ide u p*čku materinu i Bebica i ti - vikao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić