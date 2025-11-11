AKTUELNO

Zadruga

On nju uhodi: Kačavenda ne može više da ćuti Bebici, Alibaba mu u lice sasuo istinu o Teodori i Filipu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opšti haos u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o flertu Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Filip je najprecizniji u tome što priča. Svi navijaju, a on i u ovoj situaciji priča iskreno. Ako je Asmin nju zagrlio i uhvatio je za d*pe, ako zove Filipa da dođe u pušionu nije mi prijatelj. Neću da pričam da ćemo se pomirit, ni da nećemo se se pomirimo. Mi ne možemo da prekinemo komunikaciju, izvređamo se, pa se pomirimo - govorio je Bebica.

pročitajte još

Dočekala svojih pet minuta: Matora raspalila paljbu po Anđelu, Anita skočila da ga zaštiti! (VIDEO)

- Ja samo hoću da me pusti - dodala je Teodora.

- Mi spavamo zagrljeni - rekao je Bebica.

- Ne spavamo zagrljeni, ovo laže - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam danas Bebici rekao da ne mogu da spavaju jedno pored drugog i da sede jedno pored drugog. Ako Teodora želi prostor neka se sklone jedno od drugog. Možda ne bude ništa sa Filipom - govorio je Anđelo.

- Da li je spavam zagrljena sa njim? - pitala je Teodora.

pročitajte još

Htela da ga uhvati na dete? Anita slala Anđelu lažan pozitivan test na trudnoću, on nastavlja da iznosi skandalozne detalje! (VIDEO)

- Ne - dobacila je Milena.

- Da li ja moram da opsiujem da li se grlim ili ne? Jasna sam jako. Zašto ne bih rekla da se grlim sa verenikom? Ne grlimo se - pričala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misiliš da se Teodora zaljubila u Filipa? - pitao je Milan Milošević.

- Pa ne verujem da se zaljubila, ali njihov odnos trenutni ne valja nikako - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Bila je letva pijana: Anita napravila karambol Anđelu za rođendan! Iznenađenje se pretvorilo u pakao, poklon bacila sa terase! (VIDEO)

- Ja znam da nju Filip ne zanima i da su ovo budalaštine, samo ne znam koje je poenta svega ovoga - besneo je Bebica.

- Teodora ne laže, ovih dana se ne grle. Mi ne spavamo jutrima, a Teodora nije ta koja prati njega, nego je on taj koji prati nju. Teodora je zaljubljena u Filipa i to je moje lično mišljenje. Bebica zna da sam ja njegov prijatelj. Teodora ne može da kaže zbog skakača. Neću da duvam Bebici u d*pe i da ga lažem - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkad se ovo dešava sa Filipom nijednom Teodora nije zaplakala. Prošle sezone kad su se neke stvari dešavale ona je plakala zbog Bebice i bude joj žao, a ove sezone nijednom nije pokazala da joj je teško. Ona je večeras sve jasno rekla - govorio je Terza.

- Bebice, šta ćeš da radiš sad? - pitao je Ivan.

pročitajte još

Trčala je gola i jurila me po zgradi: Anđelo otvorio sve karte i rešio da Anitu ukanali za sva vremena, pa obelodanio sav prljav veš! (VIDEO)

- Završili smo - dodao je Bebica.

- Njega jedino opravdava što od sramota neće da prizna da vidi sve - prokomentarisao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sad ne mogu da kažem da ne vidim kad je rekla da se gledaju - dodao je Bebica.

- Prvi put je muškarac rekao direktno kao Filip i da sedi i da čeka. Ona ne voli Bebicu. Poenta priče da Teodori ne treba sigurnost, nego se plaši Bebicinog uhođenja. Teodora je sinoć pušila sa nama, Asmin je dobacio kad je ostala sama. Bebica je izašao i rekla sam da će da ih nagazi. Rekao je da nije mogao da uđe u spoljni wc. On nju uhodi - pričala je Kačavenda.

pročitajte još

Prestali smo da imamo odnose, to nije normalno: Anita otkrila da je Anđelu mama branila da bude sa njom, stalno su imali haos! (VIDEO)

- Jeste, juče je nju uhodio. Ja sa Teodorom napolje on napolje, ja namerno unutra i on unutra. Ja ispričam celu istinu, ona kaže da je laž. Ona meni kaže da je Filip ne zanima, pa mi namigne. Reci da ti se sviđa i neka ide u p*čku materinu i Bebica i ti - vikao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

TRESE SE BELA KUĆA! Maja priznala šta oseća prema Filipu, Anita potonula kao Titanik: Ja mogu pogledom, a one ne mogu gole (VIDEO)

Zadruga

Mića Ahmić grof od Sarajeva: Bebica zadao nikad jači udarac Lepom Mići, on mu uzvratio dupom merom i urnisao sve Alibabine razbojnike! (VIDEO)

Zadruga

Ja sam prevario, a ti si krila dete: Nikad brutalniji sukob Matore i Terze, on izgoreo zbog Dragane i obratio se u kameru njenom ocu! (VIDEO)

Zadruga

Crni sto na nogama! Luka pokušao sve da svali na Đedovića, Asmin ga demantovao: Bio je uvek za to da se pomirimo zbog Nore (VIDEO)

Zadruga

Kupovala je mir i govorila da je Anđela grofica: Matora razvezala jezik o Eni Čolić, ona poludela čim se spomenuo Bora Santana! Gastoza nastavlja da j

Zadruga

'NE POSTOJI NEŠTO JAČE' Janjuš smatra da je Anelina i njegova ljubav najveća, prozvao Anitu i Anđela, oni uzvratili žestokim 'udarcem': Verio si devoj