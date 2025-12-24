AKTUELNO

Zadruga

Tek će da vidi kako ona to radi: Anita najavila Luki u spoljnom svetu brutalne akcije, spremna da ga otkine u krevetu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Luka Vujović i Anita Stanojlović osamili su se pored govornice kako bi ispušili cigaretu, a tom prilikom ona mu je priznala da bi ga u spoljnom svetu otkinula u krevetu.

pročitajte još

Stanija u Eliti: Evo kako je Maja reagovala, flert sa Alibabom ništa nije promenio! (VIDEO)

- S tobom imam neku bolesnu strast i privlačnost. Nisam ni sa kim imao to sem sa bivšom ženom, doduše bilo mi je lepo i sa Aneli jer je isto bila baš velika strast - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa dobro, s njom si bio napolju, a sa mnom nisi - rekla je Anita.

- Ma nema veze to - rekao je Luka.

pročitajte još

Popustile im kočnice: Luka i Terza otkinuli uz Dijamanti bend, završili na bini! (VIDEO)

- Kako nema? Pa znaš šta bi radili napolju... - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Kao da su u crkvenom horu: Takmičari zapevali pesmicu za Badnji dan, Toša ih pomno sluša! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ONA JE GLUPA, LUKA ĆE JOJ REĆI KAKO DA DELI BUDŽET! Kačavenda urniše Aneli, spočitava joj ulogu vođe, a evo šta planira da radi sa Janjušem u izolacij

Zadruga

Karambol u Eliti! Luka i Aneli ponovo žestoko zaratili, ona urla: Tek ću da pričam klošaru i nasilniče! (VIDEO)

Domaći

To što te nagovara majka, NEĆETE mi zabraniti to! ZAPAMTI ME: Terza poručio uplakanoj Milici da će po svaku cenu morati da vidi dete, ona u šoku! (VID

Zadruga

Šok nad šokovima: Hana otkrila da je Nerio prevario u spoljnom svetu, pa se uplašila i da će s Radom! (VIDEO)

Zadruga

Isfrustrirana ženo, mrš od mene: Luki pala roletna i Aneli sasuo gorku istinu u lice, ne želi više da je vidi! (VIDEO)

Zadruga

NE ŽELIM TO! Aneli dala Asminu MALI BUDŽET, on ga odbio, ona poručila: Ponizio si me, sačekao si da popijem, odveo me u hotel... (VIDEO)