Tek će da vidi kako ona to radi: Anita najavila Luki u spoljnom svetu brutalne akcije, spremna da ga otkine u krevetu! (VIDEO)

Haos!

Luka Vujović i Anita Stanojlović osamili su se pored govornice kako bi ispušili cigaretu, a tom prilikom ona mu je priznala da bi ga u spoljnom svetu otkinula u krevetu.

- S tobom imam neku bolesnu strast i privlačnost. Nisam ni sa kim imao to sem sa bivšom ženom, doduše bilo mi je lepo i sa Aneli jer je isto bila baš velika strast - rekao je Luka.

- Pa dobro, s njom si bio napolju, a sa mnom nisi - rekla je Anita.

- Ma nema veze to - rekao je Luka.

- Kako nema? Pa znaš šta bi radili napolju... - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić