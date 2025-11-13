Isfrustrirana ženo, mrš od mene: Luki pala roletna i Aneli sasuo gorku istinu u lice, ne želi više da je vidi! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Šta bi ono juče na žurki? Ko je tu klošar i alkoholičar? - glasilo je pitanje.

- Očigledno se misli na mene, ali dobro. Bila je svađa zbog salvete i on je počeo da me psuje, nastala je svađa. Svašta mi je govorio i prebacio je totalno... Govorio mi je: ''Mrš'' i tako dalje - rekla je Aneli.

- Ja ne znam ko je, ali ja nisam. Reči koje su napisane je ona izgovorila meni, ali ja alkoholičar nisam. Kako ti kažeš da sam bio u vidno pijanom stanju, a svi ostali pričaju da ja nisam ni pio - rekao je Luka.

- Ja te znam kakav si kad popiješ, znam ti svaki ples - rekla je Aneli.

- Nju je alkohol odradio i prebacio, a ne mene - rekao je Luka.

- Ti si mene dečko izvređao, toliko je strašno bilo - rekla je Aneli.

- Je l' ste vi sad raskinuli? - upitao je Milan.

- Da, skinuo mi je prsten s ruke i bacio ga je - rekla je Aneli.

- Ona je nervozna, isfrustrirana, nesrećna žena i to je to. Neka bude srećna i neka traži sreću na drugoj strani - rekao je Luka.

- Ajde mrš, odj*bi od mene - rekla je Aneli.

- Šta ona traži sa mnom ako sam ja klošar mrtvi, a posle ide kod Drveta? - upitao je Luka.

- Mrš lažove jedan, šta tebe briga što sam ja išla kod Drveta? - upitala je Aneli.

- Eto, sa mnom više nema šta da radi. Ja ćutim, a ona mene ubeđuje da - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić