Ubeđen da je kruna njegova: Luka uporedio sebe sa Gastozom, kreće u lov na prvo mesto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, RED Portal ||

Uveren da je favorit za pobedu u Eliti 9!

Luka Vujović likovao je zbog prvog mesta na anketi za najveće zlopamtilo. On se takmičarima hvalio koliko je ljudi kliknulo na njegovo ime, a onda se prisetio i pobednika "Elite 8" Nenada Marinkovića Gastoza, aludirajući da bi kruna ove godine mogla da pripadne njemu.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je dobro, zamisli koliko puta kliknu na moje ime. Luka burazeru, gledaju mi u leđa, a nije bitna u koja pozitivna ili negativna. Novi ja! Znaš kako su Gastoza prozivali kad je bio poltron, za svašta je bio na negativnim - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

