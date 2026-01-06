BUKTI RAT! Asmin rešio da Aneli oduzme starateljstvo nad Norom, ona mu odbrusila kao nikada do sad: DURDŽIĆI SU MONTRUMI! (VIDEO)

Naredni gost u emisiji ''Radio Amnezija'' bio je Asmin Durdžić, koji je progovorio o sukobu sa Aneli Ahmić.

Asmine, sinoć se pričalo o posetama porodica za Novu godinu?

- Što se Grofice tiče, dovoljno sam o njoj prilčao. Ja sam čekao da moja porodica dođe, da pitam oca i brata za neki moj biznis. Za oca sam veoma vezan, on mi je kao najbolji drug. Bilo mi je veoma teško jer nisam sa njima lepo popričao o stvarima o kojima sam želeo. Aneli mi je sve upropastila. Kad je Grofica ušla posle, ona je verovatno očekivala da ću da je verbalno napadnem kad sam je video, ali to stvarno nije bila moja namera, iskreno. Nisam ni želeo ništa da kažem. Asneli sigurno ima i prijave za ponašanje svoje kad sam ja u pitanju. Kad izađem, podneću tužbu u Austriji za starateljstvo nad Norom. Dete će u Austriji da živi, sa ili bez Aneli. Ja ću da se borim za to kad će Aneli da vidi dete, a ne kada ću ja da vidim dete - rekao je Asmin.

- Sigurna sam da je Stanija bila ta koja je njega terala da mi oduzme starateljstvo. Sram da te bude. Sram da bude i Staniju, paćenicu, kao i Tamarau onu debelu koja je brani - kazala je Aneli.

- Da li će Aneli moći u Austriji da živi sa detetom? - upitao je Bora.

- Ako Aneli bude mogla da se snađe za posao i život, što da ne. Mislim da Aneli neće moći ništa protiv mene sudski, ako tužbu pokrenem - rekao je Asmin.

- Durdžići su monstrumi. Prvo je Mustafa to govorio, sad ovaj glavonja Asmin, stoka. Ništa nisu uradili od toga do sad, oni ne žele Noru, nemaju ni gde sa njom, nikada je ne bi oduzeli. Stojim iza svega što sam rekla za Asmina, a videćemo da li on stoji iza svojih reči. Neka se pokaže šta on laže, kao i da li ja lažem - rekla je Aneli.

