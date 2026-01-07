Probila led! Miljana pokazala zavidno znanje na 'kvizu znanja', pala samo na JEDNOM pitanju (VIDEO)

AKTUELNO

Voditelj Darko Tanasijević saopštio je učesnicima pravila "Kviza znanja", a to je da u naredni krug takmičenja prolazi samo onaj učesnik koji bude odgovorio na sva tri pitanja tačno. Te tako, ovu igru započela je Miljana Kulić.

- Najviši čin u ratnoj mornarici je - glasilo je pitanje, na koji je Miljana dala tačan odgovor, a to je bio "Admiral".

- Šta od sledećih nije programski jezik - glasilo je pitanje, a Miljana nije dala tačan odgovor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stihovi: "Kosu nisam odsekla, za tobom puštam je", je deo pesme koju izvodi - glasilo je pitanje, na koje je Miljana dala tačan odgovor, a to je "Ceca".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

