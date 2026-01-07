Hit! Viktor se umalo plasirao u treći krug, Sara se IZBLAMIRALA kao nikad (VIDEO)

Urnebesno!
Voditelj Darko Tanasijević je nakon Bore Santane, podigao Viktora Gagića, kako bi odgovarao na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".
- Koja reka protiče kroz Egipat - glasilo je pitanje, a Viktor na ovo pitanje nije dao tačan odgovor, već je tačan odgovor bio "Nil".
- Koji je simbol kiseonika - glasilo je pitanje, a Viktor je na ovo pitanje dao tačan odgovor, a to je "O".
- Kada je počeo prvi svetski rat - glasilo je pitanje, na koje je Viktor dao tačan odgovor, a to je "1914. godine".
Naredna je bila Sara Stojanović, koja je izvukla kovertu sa svojim pitanjima.
- Ko je napisao knjigu "Hari Poter" - glasilo je pitanje, na koje Sara nije dala tačan odgovor, a to je "J. K. Rowling"
- Pevačica Ana Nikolić bila je u braku sa - glasilo je pitanje, na koje je Sara dala tačan odgovor, a to je "Rasta".
- Kako se zove glavni grad Etiopije - glasilo je pitanje, na koje Sara nije dala tačan odgovor, a to je "Adis Abeba".
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić