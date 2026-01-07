Pa ovo nema nigde! Ako pitate Maju, Kip Slobode su iz Njujorka premestili u London (VIDEO)

Totalni šou!
Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Maju Marinković, kako bi odgovorila na pitanja u okviru "Kviza znanja".
- Gde se nalazi Kip Slobode - glasilo je pitanje, na koje Maja nije dala tačan odgovor, a to je "Njujork".
- Milan Mladenović bio je frontmen grupe - glasilo je pitanje, na koje nije dala tačan odgovor, a to je "EKV".
- Šta je demokratija - glasilo je pitanje, na koje je Maja dala tačan odgovor, a to je "vladavina naroda".
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić