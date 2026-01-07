AKTUELNO

Zadruga

Pa ovo nema nigde! Ako pitate Maju, Kip Slobode su iz Njujorka premestili u London (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalni šou!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Maju Marinković, kako bi odgovorila na pitanja u okviru "Kviza znanja".

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde se nalazi Kip Slobode - glasilo je pitanje, na koje Maja nije dala tačan odgovor, a to je "Njujork".

- Milan Mladenović bio je frontmen grupe - glasilo je pitanje, na koje nije dala tačan odgovor, a to je "EKV".

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je demokratija - glasilo je pitanje, na koje je Maja dala tačan odgovor, a to je "vladavina naroda".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

