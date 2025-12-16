OLUJNI VETAR SRUŠIO KIP SLOBODE! Šokantan snimak obilazi svet, ljudi gledaju u neverici (VIDEO)

U Brazilu je jak vetar srušio kopiju američkog Kipa slobode visoku 24 metra, prenose lokalni mediji.

Incident se dogodio u gradu Guaiba, u saveznoj državu Rio Grande do Sul gde se velika replika ove poznate statue nalazila ispred trgovinskog objekta lanca "Havan".

Udari vetra dostigli 90 km/č

Informaciju je potvrdio gradonačelnik Gvaibe, Marselo Maranata.

Takođe je izvestio da nije bilo povređenih, prenosi CNN Brazil.

Prema prvim informacijama, jak vetar i olujni udari, koji su u pojedinim momentima dostigli i do 90 kilometara na čas, uzrokovali su da se konstrukcija nagne i potom sruši na tlo.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) 15. децембар 2025.

Skulptura zajedno s postoljem ima ukupnu visinu od 35 metara, a u padu je oštećena statua visoka 24 metra.

Autor: Iva Besarabić