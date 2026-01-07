HIT ODGOVORI! Pogledajte kako su prošli učesnici u prvom krugu kviza znanja (VIDEO)

Urnebesno!
Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Jakšić, koja je izvukla svoju kovertu.
- Ko je napisao knjigu "Na Drini ćuprija" - glasilo je pitanje, a Aleksandra je dala tačan odgovor, a to je "Ivo Andrić".
- Koji od navedenih začina je najskuplji na svetu - glasilo je pitanje, na koje je Aleksandra dala tačan odgovor, a to je "šafran".
- Koji jezik je najrasprostranjeniji na svetu - glasilo je pitanje, na koje je Jakšićka dala tačan odgovor, a to je "kineski".
Sledeća je na pitanja odgovarala Dragana Stojančević.
- Koliko spoljnih krugova ima zaštitni znak marke "Audi" - glasilo je pitanje, na koje je Dragana imala tačan odgovor, a to je "četiri".
- Šta znači reč apatija - glasilo je pitanje, na koje je Dragana imala tačan odgovor, a to je "ravnodušnost".
- Grad svetlosti je drugi naziv za grad - glasilo je pitanje, na koje je Dragana imala tačan odgovor, a to je "Pariz".
Naredni je na pitanja odgovarao Milan Stojičković.
- Iz koje države potiče pecivo kroasan - glasilo je pitanje, na koje Milan nije dao tačan odgovor, a to je "Austrija".
- U jednom od svojih poslednjih hitova, Tea Tairović deo pesme peva na - glasilo je pitanje, a Milan nije dao tačan odgovor, a to je "turski".
- Najveća piramida u Egiptu je - glasilo je pitanje, a Milan je dao tačan odgovor, a to je "Keopsova".
Milosava Pravilović sledeća je izvukla kovertu i odgovarala na pitanja.
- Džini Pejdž je osnovao bend - glasilo je pitanje, a Milosava nije dala tačan odgovor, a to je "Led Zeppelin".
- Republika Nikaragva graniči se sa - glasilo je pitanje, na koje Milosava nije dala tačan odgovor, a to je "Hondurasom i Kostarikom".
- Akrofobični ljudi boje se - glasilo je pitanje na koje je Milosava dala tačan odgovor, a to je "visina".
Radmila Todorović sledeća je izvukla svoju kovertu.
- Kako se zvala Engleska kraljica - glasilo je pitanje, na koje je Rada dala tačan odgovor, a to je "Elizabeta".
- Glavni grad Australije je - glasilo je pitanje, a Rada nije dala tačan odgovor, a to je "Sidnej".
- Broj 100 pisan rimskim slovima - glasilo je pitanje, a Rada je dala tačan odgovor, a to je "C".
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić