Prekucao igricu: Terza zablistao u drugom krugu, a ljute rivalke zbog ovoga izletele iz igre (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Opa!

U drugom krugu "Kviza znanja", voditelj Darko Tanasijevič podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi mu postavio sledeća pitanja.

- Koji je glavni grad Estonije? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.

- Koja je valuta Švajcarske? - glasilo je pitanje, na koje je Terza tačno odgovorio.

Naredna je odgovarala Milena Kačavenda.

- Koliko minuta ima jedan sat? - glasilo je pitanje na koje je Milena tačno odgovorila.

- Kada se obeležava svetski dan mira? - glasilo je pitanje na koje Milena nije tačno odgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je simbol hlora? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.

Sledeća je bila Aleksandra Jakšić.

- Koliko je 16 puta 16? - glasilo je pitanje na koje je Aleksandra tačno odgovorila.

- Koja je zemlja najveća po površini? - bilo je pitanje na koje je Aleksandra tačno odgovorila.

- Ko je izmislio radio? - bilo je poslednje pitanje na kom je pala.

Naredna je odgovarala Teodora.

- Čija je pesma "Devojka sa čardaš nogama? - glasilo je pitanje na koje Teodora nije tačno odgovorila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko igrača ima u košarkaškom timu? - bilo je pitanje na koje Teodora nije tačno odgovorila.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

