Prekucao igricu: Terza zablistao u drugom krugu, a ljute rivalke zbog ovoga izletele iz igre (VIDEO)

U drugom krugu "Kviza znanja", voditelj Darko Tanasijevič podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi mu postavio sledeća pitanja.
- Koji je glavni grad Estonije? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorio.
- Koja je valuta Švajcarske? - glasilo je pitanje, na koje je Terza tačno odgovorio.
Naredna je odgovarala Milena Kačavenda.
- Koliko minuta ima jedan sat? - glasilo je pitanje na koje je Milena tačno odgovorila.
- Kada se obeležava svetski dan mira? - glasilo je pitanje na koje Milena nije tačno odgovorila.
- Šta je simbol hlora? - glasilo je pitanje na koje je tačno odgovorila.
Sledeća je bila Aleksandra Jakšić.
- Koliko je 16 puta 16? - glasilo je pitanje na koje je Aleksandra tačno odgovorila.
- Koja je zemlja najveća po površini? - bilo je pitanje na koje je Aleksandra tačno odgovorila.
- Ko je izmislio radio? - bilo je poslednje pitanje na kom je pala.
Naredna je odgovarala Teodora.
- Čija je pesma "Devojka sa čardaš nogama? - glasilo je pitanje na koje Teodora nije tačno odgovorila.
- Koliko igrača ima u košarkaškom timu? - bilo je pitanje na koje Teodora nije tačno odgovorila.
Autor: A.Anđić