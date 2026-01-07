Šok! Aneli umalo prošla u veliko finale, a evo čija ljuta borba je na redu (VIDEO)

Opa!
Voditelj Darko Tanasijević otvorio je treći krug i to sa Borom Terzićem Terzom.
- Koje godine je Miloš Obrenović otpočeo svoju vladavinu - glasilo je pitanje, na koje je Terza dao tačan odgovor.
- Marija Šerifović pobedila je na Evrosongu sa pesmom - glasilo je pitanje, na koje je Terza dao tačan odgovor.
- Sedište kompanije Ikea nalazi se u - glasilo je pitanje, na koje je Terza dao tačan odgovor.
Sledeći je svoje znanje, u trećem krugu, pokazao Sale Luks, koji je na kraju imao dva tačna odgovora.
Nakon njega na red je došao Lepi Mića.
- Ko je napisao dramu "Mletačkin trgovac" - glasilo je pitanje, na koje je Mića dao tačan odgovor.
- Koji mlečni proizvod je osnova srpske salate - glasilo je pitanje, na koje je Mića dao tačan odgovor.
- Dragana Mirković rodom je iz - glasilo je pitanje, na koje je Mića dao tačan odgovor.
Sledeći je bio Anđelo Ranković.
- Srbija je po površini manja od sledećih država - glasilo je pitanje, na koje Anđelo nije dao tačan odgovor.
I za sam kraj ostala je Aneli Ahmić.
- Da si moja devojčica, živela bi kao kraljica - glasilo je pitanje, na koje je Aneli dala tačan odgovor.
- Kako se zove najveća planina Šumadije - glasilo je pitanje, na koje Aneli nije dala tačan odgovor.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić