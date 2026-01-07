AKTUELNO

Zadruga

OČI U OČI! Stefan Karić iznenadio učesnike svojim dolaskom, suočio se sa Lukom, HAOS U NAJAVI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Šok!

Naredni koji je čestitku pročitao od svoje majke Biljane Vujović bio je Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sine, srećan ti Božić. Bila sam malo kivna ove godine, pa sam zbog toga bila drugačija ove godine. Daleko od toga da ti nije Karić pravi prijatelj, napolju smo rešili nesuglasicu do koje je došlo. Čuvajte se Anita i ti. Konačno da ti je neka žena namestila krevet i da brine o tebi - glasila je čestitka.

- U tom trenutku je ušao Stefan Karić kao ovogodišnji Božič Bata, koji je sve iznenadio, a njegov susret sa Lukom je prošao veoma srdačno.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

