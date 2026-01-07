NEMAM NIKAKVE VEZE SA TIM: Milena se obratila Kariću povodom afere 'PREPISKE', istakla da nije proširila njegove poruke sa Sofijom, pa dobila njegov odgovor! (VIDEO)

Žestoko suočavanje!

Učesnici Elite danas čitaju čestitke od svojih najdražih. Naredna je čestitku pročitala Miljana Kulić.

- Miksi, srećan ti Božić, vole te mama, tata, Tijana i Ana - glasila je jedna čestitka.

- Mama, volim te najviše na svetu i mnogo mi nedostaješ - glasila je čestitka od njenog sina Željka.

Naredna je čestitku pročitala Milena.

- Draga naša Milena, srećan Božić tebi i učesnicima. Svi smo dobro, najbolje znamo kakava si. Vole te Lazar, Mateja i tvoji prijatelji - glasila je čestitka od Milene.

- Stefane, samo da znaš da ja nemam ništa s tim što se dešavava. Osman je opleo po Đedoviću i meni, ja moram da kažem da se nisam mešala u neke stvari - kazala je Milena.

- Imaš moj broj telefona. Mogla si da mene pozoveš, a ne u emisiji ''Narod pita'' da iznosiš neke stvari i da mi blatiš oca na televiziji - dodao je Karić.

- Sandra je prepiske sa grupe poslala Baji, tako je sve vezano za Sofiju i tebe otišlo dalje - rekla je Milena.

Autor: S.Z.