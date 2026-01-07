AKTUELNO

NEMAM NIKAKVE VEZE SA TIM: Milena se obratila Kariću povodom afere 'PREPISKE', istakla da nije proširila njegove poruke sa Sofijom, pa dobila njegov odgovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Žestoko suočavanje!

Učesnici Elite danas čitaju čestitke od svojih najdražih. Naredna je čestitku pročitala Miljana Kulić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miksi, srećan ti Božić, vole te mama, tata, Tijana i Ana - glasila je jedna čestitka.

- Mama, volim te najviše na svetu i mnogo mi nedostaješ - glasila je čestitka od njenog sina Željka.

Naredna je čestitku pročitala Milena.

- Draga naša Milena, srećan Božić tebi i učesnicima. Svi smo dobro, najbolje znamo kakava si. Vole te Lazar, Mateja i tvoji prijatelji - glasila je čestitka od Milene.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stefane, samo da znaš da ja nemam ništa s tim što se dešavava. Osman je opleo po Đedoviću i meni, ja moram da kažem da se nisam mešala u neke stvari - kazala je Milena.

- Imaš moj broj telefona. Mogla si da mene pozoveš, a ne u emisiji ''Narod pita'' da iznosiš neke stvari i da mi blatiš oca na televiziji - dodao je Karić.

- Sandra je prepiske sa grupe poslala Baji, tako je sve vezano za Sofiju i tebe otišlo dalje - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

