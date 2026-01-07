Bogata trpeza! Učesnici uživaju u domaćim specijalitetima za Božić, njihove porodice se maksimlano potrudile da im ugode (VIDEO)

Ovo im je trebalo!

Upravo su u Belu kuću ušli trubači kako bi zajedno sa ukućanima proslavili Božić. Zvuci truba začas su uneli prazničnu atmosferu, a takmičari sa oduševljenjem dočekalii.

Na stolu ih je dočekala bogata trpeza, puna tradicionalnih jela i domaćih specijaliteta, koju su im poslale njihove porodice i podrška. Na taj način želeli su da im pruže pravi ugođaj, da se makar na trenutak osete kao da su kod kuće sa svojim najmilijim.

Uz pesmu, smeh i prazničnu euforijuf, Elitari su bar na kratko zaboravili na sve nesuglasice, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić