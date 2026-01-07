AKTUELNO

Zadruga

Bogata trpeza! Učesnici uživaju u domaćim specijalitetima za Božić, njihove porodice se maksimlano potrudile da im ugode (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo im je trebalo!

Upravo su u Belu kuću ušli trubači kako bi zajedno sa ukućanima proslavili Božić. Zvuci truba začas su uneli prazničnu atmosferu, a takmičari sa oduševljenjem dočekalii.

pročitajte još

SVI NA PINK! Trubači ušli u Elitu, erupcija dobre energije među učesnicima! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Na stolu ih je dočekala bogata trpeza, puna tradicionalnih jela i domaćih specijaliteta, koju su im poslale njihove porodice i podrška. Na taj način želeli su da im pruže pravi ugođaj, da se makar na trenutak osete kao da su kod kuće sa svojim najmilijim.

Uz pesmu, smeh i prazničnu euforijuf, Elitari su bar na kratko zaboravili na sve nesuglasice, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

UČESNICI ŽESTOKO UDARENI PO DŽEPU! Pred sam kraj rijalitija drznuli se da prekrše osnovno pravilo boravka u Eliti!

Zadruga

Iz vaših očiju se vidi ljubav: Ljila Selimović emotivnom pesmom dirnula Enu i Peju u dušu, a onda im dala zlatne savete za blistavu budućnost! (VIDEO)

Domaći

Veliki šef odmah reagovao: Žestoko udareni po džepu ovi učesnici Elite zbog nedoličnog ponašanja (FOTO)

Zadruga

BOGATA SLAVSKA TRPEZA! Gala posluženje za Đurđic, učesnici Elite uživaju kad Željko Mitrović slavi! (VIDEO)

Zadruga

Velikodušnost na delu: Veliki šef pokazao da u svakom trenutku misli na učesnike Elite! (VIDEO)

Zadruga

Velikodušnost na delu: Veliki šef pokazao da u svakom trenutku misli na učesnike Elite! (VIDEO)