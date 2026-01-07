Razotkrivene: Maja i Aneli u šiframa pokušale da razgovaraju o Đukiću, kamere ih raskrinkale do koske (VIDEO)

Opa!

Aneli Ahmić i Maja Marinković pobegle su sa žurke u pab kako bi porazgovarale o Filipu Đukiću, ali kada su shvatile da ih kamere snimaju sakrile su se.

- Hoćeš da mi izađe klip u četvrtak? To što ti pričaš o Filipu ja ti nisam kriva - rekla je Aneli.

One su se sakrile u pabu kako bi razgovarale, ali pošto su shvatile da ih kamere snimaju nastavile su da pričaju u šiframa. Ubrzo ih je omeo i Lepi Mića koji se pojavio u pabu, a Maja mu se odmah požalila kako ima probleme.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić