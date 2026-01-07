AKTUELNO

Zadruga

Razotkrivene: Maja i Aneli u šiframa pokušale da razgovaraju o Đukiću, kamere ih raskrinkale do koske (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Aneli Ahmić i Maja Marinković pobegle su sa žurke u pab kako bi porazgovarale o Filipu Đukiću, ali kada su shvatile da ih kamere snimaju sakrile su se.

- Hoćeš da mi izađe klip u četvrtak? To što ti pričaš o Filipu ja ti nisam kriva - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

One su se sakrile u pabu kako bi razgovarale, ali pošto su shvatile da ih kamere snimaju nastavile su da pričaju u šiframa. Ubrzo ih je omeo i Lepi Mića koji se pojavio u pabu, a Maja mu se odmah požalila kako ima probleme.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Iskrena do koske: Aneli progovorila o Janjušu, pa otkrila da li je ikada bila sa Gastozom (VIDEO)

Zadruga

Vreme je da se svedu računi: Taki ušao u Belu kuću, Maja skočila do plafona od sreće (VIDEO)

Domaći

Prsa u prsa! Luki prekipelo, sasuo Đukiću sve u lice i natrljao mu na nos sve što NIJE uradio kako treba: Mene povezivali s Majom, on krene da je polj

Zadruga

Nikada se nisu opsovali, ali ni družili?! Đukiću drago što je Luka konačno sve priznao, misli da Vujović oseća KRIVICU prema njemu (VIDEO)

Domaći

OPA! Asmin se pozvao kod Aneli u hotel, ona razvukla osmeh od uva do uva (VIDEO)

Zadruga

Iskren do koske! Nerio ne krije sreću jer ima podršku, poručio mami Siti da ide da se LEČI zbog spajanja sa Radom (VIDEO)