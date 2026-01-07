AKTUELNO

Zadruga

DALI NOVU ŠANSU SVOJOJ LJUBAVI U 2026.! Bora i Anastasija po ko zna koji put pogazili reč, razmenjuju strastvene poljupce! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rekli, pa porekli!

Odnos Bore Santane i Anastasije Brčić poprilično je turbulentan. Njih dvoje su nedavno rešili da definitivno okončaju svoj odnos, ističuči da su nepomirljive razlike razlog zbog čega je njihov odnos bez ikakve perspektive.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, da emocije ipak pronađu put govori i to da su tokom pesme ''Lijte kiše'' koju je izvodila Zorica Marković, rešili da svom odnosu daju još jednu priliku u nizu, te je došlo do strastvenog poljupca.

Da li će ovog puta njihov odnos potrajati, ili će na sledećem narednom koraku ponovo doći do nesuglasica, ostaje nam da vidimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: S.Z.

