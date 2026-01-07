DALI NOVU ŠANSU SVOJOJ LJUBAVI U 2026.! Bora i Anastasija po ko zna koji put pogazili reč, razmenjuju strastvene poljupce! (VIDEO)

Rekli, pa porekli!

Odnos Bore Santane i Anastasije Brčić poprilično je turbulentan. Njih dvoje su nedavno rešili da definitivno okončaju svoj odnos, ističuči da su nepomirljive razlike razlog zbog čega je njihov odnos bez ikakve perspektive.

Međutim, da emocije ipak pronađu put govori i to da su tokom pesme ''Lijte kiše'' koju je izvodila Zorica Marković, rešili da svom odnosu daju još jednu priliku u nizu, te je došlo do strastvenog poljupca.

Da li će ovog puta njihov odnos potrajati, ili će na sledećem narednom koraku ponovo doći do nesuglasica, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.