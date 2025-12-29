SUZA SUZU STIŽE! Anastasija dobila poruku od porodice, nije mogla da obuzda emocije: Oprostite mi! (VIDEO)

Sve su joj rekli.

Anastasija Brčić danas slavi rođendan koji je organizovan u Dubiozi, a ona je odmah počela da čita čestitke koje je dobila.

- Srećan ti rođendan, ti si iskrena, dobra, tvoji ljudi ti čuvaju leđa, ostani svoja, seti se da imaš prijatelje, voli te tvoja prija Josipa - glasilo je jedno od pisama.

- Danas je tvoj dan, mi želimo da ti kažemo koliko te volimo, kao tvoji roditelji imamo sreću što te imamo u životu, želimo ti da uvek budeš hrabra i da nikad ne zaboraviš koliko si posebna - pisalo je u pismu od porodice.

- Hvala vam i oprostite na svemu ružnom što sam vam priredila - rekla je Anastasija kroz suze.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.