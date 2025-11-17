AKTUELNO

Zadruga

SUZA SUZU STIŽE! Aneli zaliva pod suzama, Luka pokušava da je izmanipuliše po ko zna koji put (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Nakon žestoke svađe sa Lukom Vujovićem, Aneli Ahmić se osamila jer je plakala neprestano. U jednom momentu joj se pridružio i Luka kako bi sa njom rešio nesuglasice.

Foto: TV Pink Printscreen

- U čemu je poenta više da se svađamo? Ustaću večeras i izviniću se i reći da nisi to rekla. Ja sam terzu naveo namerno da podsetim kakvo je mišljenje imao o tebi i da ste imali kontakt napolju. Tebe sam naveo kao plemenitu jer si sve oprostila i njemu i Asminu. da li je to razlog da otokm emisije prebaciš? Poneo sam majicu koju mui je Điđi kupuila, i? - rekao je Luka.

- Ti si rekao da ideš da vidiš da li sam te ja namestila - rekla je Aneli.

- Krivo ti je što si takva prema meni, ja to znam - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sto puta sam ti htela otovoriti oči! Ogovara te na svakom ćošku! Ne zanima me, pusti me. Sramno da čovek koji me juče pljunuo ti ga navodiš - vikala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Grca u suzama! Aneli zaliva pod suzama, počela da shvata da se Luka igra sa njom: Priča mi o kući i deci, a... (VIDEO)

Zadruga

Nešto joj ne da mira: Aneli saznala da se Luka preselio, pokušava da pronađe poklone od fanova (VIDEO)

Farma

SUZA SUZU STIŽE: Rea se rasula na komade, pa gorko zaplakala (VIDEO)

Zadruga

BEBICA ZALIVA POD SUZAMA: Teodora kao da nikad nije bila sa njim (VIDEO)

Farma

Suza suzu stiže: Aleksandra doživela pomračenje zbog Pece: On nije stigao da progovori od njenih urlika! (VIDEO)

Zadruga

Suza, suzu stiže! Aleksandra jauče nad svojom sudbinom! Rasula se u komade, samo misli o ćerki! (VIDEO)