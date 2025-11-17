SUZA SUZU STIŽE! Aneli zaliva pod suzama, Luka pokušava da je izmanipuliše po ko zna koji put (VIDEO)

Nije joj lako!

Nakon žestoke svađe sa Lukom Vujovićem, Aneli Ahmić se osamila jer je plakala neprestano. U jednom momentu joj se pridružio i Luka kako bi sa njom rešio nesuglasice.

- U čemu je poenta više da se svađamo? Ustaću večeras i izviniću se i reći da nisi to rekla. Ja sam terzu naveo namerno da podsetim kakvo je mišljenje imao o tebi i da ste imali kontakt napolju. Tebe sam naveo kao plemenitu jer si sve oprostila i njemu i Asminu. da li je to razlog da otokm emisije prebaciš? Poneo sam majicu koju mui je Điđi kupuila, i? - rekao je Luka.

- Ti si rekao da ideš da vidiš da li sam te ja namestila - rekla je Aneli.

- Krivo ti je što si takva prema meni, ja to znam - rekao je Luka.

- Sto puta sam ti htela otovoriti oči! Ogovara te na svakom ćošku! Ne zanima me, pusti me. Sramno da čovek koji me juče pljunuo ti ga navodiš - vikala je Aneli.

Autor: A.Anđić