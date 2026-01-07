BRITKA SABLJA: Marija Kulić otrila da Željko ima sve manji osećaj da mu je Ivan tata, evo zbog čega gubi nadu da će se Marinković promeniti: BIO JE PRESREĆAN KADA... (VIDEO)

Voditelji Jovan Ilić - Joca novinari i Anastasija Buđić, posetili su u novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', majku jedne od najaktuelnijih učesnika Elite, Miljane Kulić, Mariju.

Na početku razgovora, ona se osvrnula na Božić u njenom domu.

Marija, ko je glavni za dekoraciju i uređivanje kuće?

- Uvek i za sve sam ja odgovorna. Uvek pronađem manu za nešto, zbog toga su i sve obaveze na meni, jer prosto ja bih uvek nešto drugačije od drugih.

Posti li neki poseban običaj za Božić u porodici Kulić?

- Postoji običaj kod nas. Obavezno kada je Božić, ili Uskrs, odemo u crkvu. Jutros smo bili, bio je i unuk Željko sa nama, naravno. Posle toga sledi ručak. Tako je svake godine kod nas, nadamo se da će tako biti još dugo godina.

Da li Miljana nedostaje za praznike?

- Oseća se taj nedostatak kad nije kod kuće. Kad je ona tu, mi se stalno pored nje smejemo i kod kuće je spontana. Nedostaje i sinu Želju, ali se mi, njeni ukućani trudimo da budemo uvek tu sa njim i za njega. Ona je jedina koja za njega zarađuje, kako bi mu obezbedila letovanje, zimovanje, sve što treba. Ne može i jare i pare, ali je on naviknut da smo svi tu za nju. Mi je gledamo stalno. Željko je pošao u školu. U školi je do tri, ali čim se vrati, rade se domaći zadaci, mora da se čita, ali njemu ništa ne ide teško. Voli da se druži, veoma je dobro dete.

Da li nekad zamišljaš da bi idealno bilo da Ivan i Miljana jedan Božić zajedno proslave Božić?

- Do skoro je bilo tako. Isto je tako bilo i za Željkov polazak u školu. Međutim, posle svađe neke koju smo imali, kako se poneo prema Miljani, a bio je od svih nas fenomenalno uhošćen, ne znam šta da kažem. Isto tako, kada je bio kod nas u kući, kada je Željko rekao da će jedno veče spavati pored mene u krevetu, a drugo pored Ivana, Ivan je bio presrećan. Čekaj, zar nije normalno da jedva čekaš da pored sina budeš?! To mnogo toga govori. Željko se više i ne fascinira kad vidi Ivana, ponaša se kao kada vidi Pericu, mog brata, sasvim mirno. Željko nikada sa svojim ocem nije igrao fudbal, šta reći onda?!

