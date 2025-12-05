BRITKA SABLJA: Ivan šokiran Teodorinim ponašanjem, istakao da je pitanje trenutka kad će ozvaničiti vezu sa Bebicom! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Ivan Marinković je tokom emisije ''Gledanje snimaka'' prokomentarisao odnos Nenada Macanovića Bebice i Tedore Delić.

- Ivane, kako ti gedaš na odnos Bebice i Teodore? - upitao je voditelj.

- On treba da se odvikne od nje, a ona je poprimila njegov oblik patologije. Postaju sve sličniji. Mnogo im pomaže veza Aneli i Luke, jer im to daje eleana da budu još luđi, kad vide da nisu jedini. Ona će se pomiriti sa Bebicom. Nju je samo blam njene bolesti, pa se Bogu moli da Aneli i Luka prave još veći haos, kako bi se ona ponovo vratila u svoju vezu - kazao je Ivan.

Autor: S.Z.