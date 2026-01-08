Obrnuo taktiku: Luka pokušao da iskoristi priliku i opere se od Anelinih tvrdnji da je tukao! (VIDEO)

Koristi svaku situaciju da se opere!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Milice Veličković.

- Aneli me provukla i rekla da je Milica muvala mog druga, a to je laž. Mene je Aneli napadala i govorila: ''Kako možeš da skrnaviš jednu majku'' - rekao je Luka.

- Vi ćete nekom da pričate da je ona dobra majka, a mi smo loše šta - rekla je Milena.

- Ja kažem da je ona dobra majka - rekao je Janjuš.

- Ti si jedan džukac - rekla je Milena.

- Niko ne laže kao ti, sram te bilo. Ne budeš li ućutala, plakaćeš do Uskrsa - rekao je Janjuš.

- Ti si rekao da ti je Milica pušila k*rac u sedmici - rekla je Milena.

- Ajde skloni se alkoholičarko jedna, sram te bilo. Na glavu si mi se popela - rekao je Janjuš.

- Moj drug i Milica su hteli da razmene brojeve i uđu u komunikaciju, to je bilo obostrano. Milica nek sad potvrdi da li sam tukao Aneli za njen rođendan ili ne - rekao je Luka.

- Bolje brani devojku koju ti je Milica izvređala nego što joj se sad pravdaš - rekla je Aneli.

- Milica i ona su se dopisivale

Autor: N.Panić