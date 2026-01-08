AKTUELNO

Ne podnosim folirante: Maja Marinković sve više počela da kanali Alibabu, njegovom poniženju nema kraja! (VIDEO)

I dalje je štiti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Videlo se da te izbacilo iz takta što Asmin svojoj porodici nije hteo priznati emocije prema tebi. Obzirom da si pričala da te on ne dotiče i ne može da te pogodi, zašto te onda to izbacilo iz takta? - glasilo je pitanje.

- Očigledno ljudi nemaju kapacitet da ukapiraju isto. Ukoliko neko stalno potencira da ima simpatije i da je zaljubljen u mene, nisam glupa da ne provaljujem da to nasilno radi. Njega kad je brat pitao: ''Je l' si zaljubljen u Maju?'', on je odgovorio: ''Ma ne, je l' si lud?'' i odmah sam dobacila da je lažov. Samo mi je potvrđeno sve ono što sam i mislila, ne može da me dotakne jer me svakako boli uvo. Došli smo na moje i to je to - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona kao da hoće sa mnom sukob da izazove, ne znam. Nikada nisam rekao da sam zaljubljen u Maju, ali mi se sviđa. Ja sam nju branio kada je neko loše komentarisao - rekao je Alibaba.

- Nećete me praviti budalom, svaki dan je govorio da je zaljubljen i da me voli. Ne dopada mi se to foliranje da svaki odgovor daje sa ironijom - rekla je Maja.

- Dobro evo, bio sam zaljubljen i više nisam - rekao je Alibaba.

- Ja sam uradila šta sam uradila i nema tu povuci potegni, već staneš iza svojih reči - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oboje su foliraju i lažu. Maja njemu ne veruje ništa, to je jer je on bio s Aneli u hotelu dok priča da voli nju, a onda sutra kaže da bi se pomirio sa Stanijom. Maja je vagala između Filipa i Asmina, a kada se desilo ono između Asmina i Miljane, ona je već tada odlučila da će biti s Filipom za Novu godinu. Čovek je meni došao i rekao odmah za Miljanu, ali sam ćutao i nikome nisam rekao. Čuo sam da je Asmin rekao Maji: ''Ljubila si se je l'?'', a ona je odgovorila: ''Pa kao ti u hotelu'' - rekao je Dača.

- To nije istina - rekao je Alibaba.

- Jeste - rekla je Maja.

- On se opet ponižava i priča joj da mu je žena, a ona se danas zaklela u Takija da nikad neće biti s njom. Ona se sprda s njim i zato mu je brat Sudo rekao da se skloni od nje. On nije znao da će mu ona lupiti jaje o glavu, sad ga svi sprdaju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

