Jezikom reže kao mačem: Maja Marinković nikad žešće oplela po Luki, pa Alibabu urnisala prozivkama za sva vremena! (VIDEO)

Zauzela Anelinu stranu!

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o Asminu Durdžiću, ali i Dači Virijeviću.

- Majo, Asmin je menjao i stavove i energiju, ali i priču kada si ti u pitanju. Šta ti shvataš na kraju svega? - upitao je Darko.

- Ja stojim pri svom stavu koji neću promeniti nikada. Ja sam profesionalac i naravno da ću da odradim slikanje profesionalno, ali ne gledam ga kao muškarca s kojim bih bila. Jako je kvaran i namazan, pogotovo što je rekao da je Aneli navukao i nije u redu da se igra s njom zbog deteta. S moje strane ništa ne postoji, niti će postojati, a ja mu se sviđam samo ima te neke šlagere. Šta će meni partner? Boli me uvo - rekla je Maja.

- Zima je i lepše je kad te neko zagrli - rekao je Darko.

- Slažem se, ali to kod mene mora da bude iskreno. Nekako sam hladna jer se nisam oporavila od nekih stvari, ali nemam pravo na greške i nikad ne bih ulazila u nešto tek tako - rekla je Maja.

- Dača stalno tebi nalazi zamerke i hvata ti kontradiktornosti - rekao je Darko.

- Prvo laže da mu znam oca, a ne znam ni ko je taj čovek. Dobiće ozbiljnu tužbu za to jer to nisu male stvari. On je jako kvaran prema meni i ništa mu loše u životu nisam uradila da bi on bio takav prema meni. Dača je Asminov poltron i šlihtara, to je jednostavno njegovo učešće. Mislim da se Dača sa Asminom druži zbog interesa i on je prva tema. Sumnjam da njih dvojica imaju dogovor da glume lošeg i dobrog policajca - rekla je Maja.

- Luka i Anita smišljaju imena za decu, planiraju da slave slavu i tako dalje - rekao je Darko.

- Ja tu vezu niti osporavam, niti podržavam. Prihvatam i okej mi je, ljudi imaju pravo, ali malo mi neke stvari nisu logične. Ukoliko mene lično pitaš, ovo što radi samo tera Aneli inat zbog svega u hotelu. Anita je pričala da je zaljubljena u Đukića i prošli utorak bila s njim, a danas već druga priča. Đukiću je sinoć falilo malo da zaplače, on je jako iskren za razliku od Luke.

Autor: N.Panić