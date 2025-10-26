AKTUELNO

Zadruga

Reže britkim jezikom kao niko: Maja demolirala Aneli brutalnim prozivkama, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Unakazila je!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković.

- Mislim da je Luka odličan momak i mislim da ima jako dobru dušu. Ne znam da li je inače ovako polupan ili je ovakav sa Aneli. Čula sam za njega da ima svoje kodekse i da ne dozvoljava da ga Aneli ponižava. Mislim da imaš dobru dušu i da si dobar momak, ali voliš rijaliti i to radiš. Ne znam zašto sebi dozvoljava neke stvari jer ne vidim neku iskrenu emociju i mislim da čovek kada nešto radi treba da radi iskreno. Što se mene tiče on je divan i harizmatičan momak, a ima oči kao bambi tako su slatke i mile - rekla je Maja, pa dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je ove godine u ozbiljnom kanalu, a ona je ozbiljan fanatik rijalitija i želi da bude kao ja. Danas se obukla u crno odelo, kako je videla da sam ja u plavom ona se odmah obukla u plavo. Smatram da si ozbiljan folirant, žena ima kriminalnu prošlost i ti samo što mečki kroz zadnjicu nisam prošla. Ona ne može da istrpi kritiku, nisu je dobro posavetovali. Žena je opsednuta mojim bivšim momcima, ona liči na babuna. Napravio ti je hirurg krivično delo i izgledaš kao sunđer bob. Svaka žena treba da se ugleda da ne bude ovakva, nikada nećeš biti žrtva. Stigla je pored svog verenika, ako joj se ja sviđam nek kaže i napravićemo presedan iako ja ne volim žene. Moraš da znaš da ja volim uredne žene - rekla je Maja.

- Isto, moraš da prvo ispereš sutlijaš - rekla je Aneli.

- Ja sam provalila to je to, dogovorile smo se. Šaljem Aneli, a ostavljam Lukicu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

