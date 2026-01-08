AKTUELNO

Zadruga

Ubio je kompleks: Matora pocrvenela od besa zbog Karića i Anite, svima postalo jasno da i dalje voli bivšu ženu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sujeta nije prijala!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Jovanu Tomić Matora.

- Kako se osećaš kad gledaš Luku i Anitu dok divljački vode ljubav? - glasilo je pitanje.

- Ne gledam, ja zaspim prva. Sve i da prođem kad vode ljubav ništa jer sam ravnodušna. Ja i da naletim i vidim akciju u fulu ništa ne bih. Karić me je danas pecnuo prvi i rekao da nije znao da je volim i dalje jer mi to smeta, a to je budalaština. Svi koji hoće da mi zamere udaraju na Draganu. Ovde se ne radi o Aniti. Sve i da je radio iz osvete znači da mu je preče da se sveti Đedoviću. Kad je Anita ušla nije mi bilo svejedno jer je rekla da je moj drug, a ja mu bila u kući. Ja sam blago reagovala. Ovi ljudi Stefana poznaju iz rijalitija, a ja Stefana ne poznajem iz rijalitija. Ja sam se danas istresla, bilo mi je neprijatno i naravno da razmišljam o tome. Anita je ušla s vrata i rekla da se moj drug dopisivao sa njom. Meni je bilo neprijatno. Aneli mi je rekla još danas da sam imala previše burnu reakciju i da sam se drala na njega. Kad su pričali Anita i on ja sam ćutala, a on je rekao: "Nisam znao da ti smeta, očigledno još voliš Anitu", znači očigledno se p*pišao na moju vezu. Znači on će da se p*ša po meni, a on je meni uradio nažao. Trebalo je još burnije da reagujem - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora se klela u Karića. Anđelo ti je bio sa Sanjom, pa ti je postao najbolji prijatelj, a sad si ljuta na Stefana. Ti nisi naučila, nego te je ubio kompleks. Ti još imaš osećanja prema Aniti, a kad to budeš rekla onda ću da budem na tvojoj strani - govorio je Lepi Mića.

- Danas su svi pričali da je jasno pokazala da i dalje voli Anitu - dodao je Milan Milošević.

- Mića ovo radi jer je pristrasan - rekla je Matora.

- Stefan je moj drug. Kad je Anđelo bio sa Sanjom ona je posle toga postala najbolji prijatelj sa njim, a ovde zamera. Ti ako nemaš emocije to je normalno jer ste ovde svi svima j*bali devojke i žene - ponovo je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

