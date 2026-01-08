Ona je poslala Zvezdana u pljačku: Kačavendi pukao film, počela da iznosi prljavština iz života Ane Ćurčić! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Zašto i dalje ćutiš o Ani Ćurčić, a onako gnusne stvari je iznela o tebi na televiziji čak je htela i da te prebije? - glasilo je pitanje.

- Ne može mene niko da prebije. Ja ne ćutim ništa, onaj dan smo videli da sve o čemu je trebalo da priča o sezoni šest i kako sam je branila o tome nije pričala nego o prezimenu. Ja do tog dana nisam rekla ništa iz njenog privatnog života već za njen i moj odnos i odnos Zvezdana i nje. Postoje klipovi kako je pozivala da sve iznesemo, a onda je izašla i sve demantovala. Ona je pojela svoja g*vna pomirenjem sa Zvezdanom... Ja mogu samo da kažem da je ona ta koja je poslala Zvezdana u pljačku - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić