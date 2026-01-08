AKTUELNO

Zadruga

Ona je poslala Zvezdana u pljačku: Kačavendi pukao film, počela da iznosi prljavština iz života Ane Ćurčić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

pročitajte još

RATNO STANJE U ELITI: Zbog Miljane i Terze hitno reagovalo obezbeđenje, pljušte nikad gore uvrede! (VIDEO)

- Zašto i dalje ćutiš o Ani Ćurčić, a onako gnusne stvari je iznela o tebi na televiziji čak je htela i da te prebije? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne može mene niko da prebije. Ja ne ćutim ništa, onaj dan smo videli da sve o čemu je trebalo da priča o sezoni šest i kako sam je branila o tome nije pričala nego o prezimenu. Ja do tog dana nisam rekla ništa iz njenog privatnog života već za njen i moj odnos i odnos Zvezdana i nje. Postoje klipovi kako je pozivala da sve iznesemo, a onda je izašla i sve demantovala. Ona je pojela svoja g*vna pomirenjem sa Zvezdanom... Ja mogu samo da kažem da je ona ta koja je poslala Zvezdana u pljačku - govorila je Milena.

pročitajte još

Karambol: Ivanu pukao film i brutalno oblatio Aneli zbog Anđela, pa je pred svima zauvek odjavio! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Babice, ne znaš gde udaraš: Janjušu pukao film i brutalno izvređao Milenu zbog Milice Veličković! (VIDEO)

Zadruga

Vreme je da se pali vređalica Bore Santane: Pukao mu film, Jakšićki dao poslednju opomenu (VIDEO)

Zadruga

Ovo je takav hit: Gledateljka počela da iznosi Anelin prljav veš, ona se brani demantovanjem! (VIDEO)

Zadruga

Kačavendi pukao film: Terza pokušao da joj se dodvori, ona ga odjavila za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

Pukao joj film: Miljana urnisala Matoru i Draganu zbog branjenja Ivana Marinkovića! (VIDEO)

Domaći

Gastoz nastavlja da raskrinkava Enu Čolić: Pukao mu film, obelodanio nove detalje njihovog afterisanja! (VIDEO)