Babice, ne znaš gde udaraš: Janjušu pukao film i brutalno izvređao Milenu zbog Milice Veličković! (VIDEO)

Haos!

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš u toku reklama nastavili su svoju žestoku rapravu kada je on izvređao zbog Milice Veličković.

- Polako, videćemo i taj Uskrs i sve ćemo videti. Ja možda jesam baba i alkoholičarka, ali videćemo šta si ti - rekla je Kačavenda.

- Sram te bilo. Ti ćeš da kažeš da sam ja rekao da mi je ona pušila k*rac, a detetu joj danas prvi rođendan. Ti da imaš bar malo mozga, nikad to ne bi rekla - rekao je Janjuš.

- Ma marš bre u p*čku materinu, ti ćeš da me vređaš smeće jedno - rekla je Kačavenda.

- Babice, babice ti mene vređaš. Kad god ustaneš, ti mene vređaš prva, ali videćeš - rekao je Janjuš.

- Pa jer ćutiš - rekla je Kačavenda.

- Pa ja ću da ćutim kome hoću - rekao je Janjuš.

- Dođosmo na sedmicu - rekla je Kačavenda.

- Upalila si se od Nove godine, ne znaš gde udaraš. Bolje bi ti bilo da ćutiš - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić