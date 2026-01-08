Babetino jedna i alkoholičarko: Janjuš pukao zbog Kačavendinih optužbi da je bio sa Milicom Veličković, brutalno je isprozivao! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pozvao je Marka Janjuševića Janjuša da prokomentariše izjavu Aneli Ahmić da Milica Veličković moli za muški molni organ.

- Ja nisam znao da se ona druži sa Aneli. Ono što je Milica potvrdila posle svega nije ništa strašno. Ja sam rekao da poruke nisi bile nešto strašne - rekao je Janjuš.

- Rekla je da su bile ljubavnije. Nije bitno kako je bilo, ona je pala pod uticaj Đedovića jer joj je to odgovaralo sebe da opere - dodala je Aneli.

- Vi se svi lažno družite, ne volite se. Neka se oglasi neko kome sam ja loše uradio - rekao je Janjuš.

- Tvoje druženje sa Filipom Carem je bilo lažno - poručila je Ahmićeva.

- To su te priče iz rijalitija, nigde prijateljstva i nigde veze sa životom. Bog sam zna šta su one jedna drugoj pričale. Milica me valjda poštuje - pričao je Janjuš.

- Kako da ne, znaš šta je on pričao u sedmici za Milicu? Ajde seti se - umešala se Kačavenda.

- Ajde reci. Ko da se seti? Ja nikad u životu nisam pričao i ona nikad ništa nije rekla jer se nikad to nije ni desilo. Milica je bila sa mojim drugom, sa mnom nikad u životu i to ne može da se kaže. Ova je ljubomorna šta god da se kaže - nastavio je Janjuš.

- Je l' bila priča da mu je Milica p*šila? - pitala je Milena.

- Nikad u životu. Ti si izgleda stvarn poremećena i alkohol te i dalje drži. Ne lupetaj, babetino jedna i alkoholičarko jedna. Iznosili su te ovde za Novu godinu, žilice ti visile ispod očiju - rekao je bivši košarkaš.

Autor: A. Nikolić