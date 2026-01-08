AKTUELNO

Totalni hit: Luka pokušao da zamaže takmičarima oči i ubedi ih da voli Anitu, Mića umire od smeha zbog njihove veze! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Popadali od smeha!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Zašto si na Igri istine postavio Miljani pitanje za Aneli ako te ta osoba ne zanima? - glasilo je pitanje.

- Hteo sam u jednu ruku da odbranim Anitu, nema potrebe da pričam Aneli išta. Ja da sam hteo postavio bih Aneli pitanje, ali nisam već sam Miljani. Danas sam i Kariću rekao ono za tuču jer je on meni rekao: ''Ne treba ti ovo'' - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni nije normalno da on prvo ne pita Karića da li je spavao s Aneli - rekao je Asmin.

- Ja sam mu zamerila jer daje materijal drugim ljudima da ga povezuju s Aneli i pričaju da voli bivšu - rekla je Anita.

- Kad te neko ne interesuje, boli te k*rac šta će ko da priča i da pominješ neku osobu. Brz prekid veze s Aneli i još brži ulazak u vezu s Anitom govori da Luka ne zna gde je pošao ili došao. Ona ga je ložila od prvog dana, ali da je j*be, a ne da je voli - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

