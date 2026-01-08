AKTUELNO

Zadruga

P*derski potez: Kačavenda gori od besa zbog Ane Ćurčić, rešila da se opet obračun s njom čim je vidi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće se dobro provesti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Kumo, kako poliva Ana? - glasilo je pitanja.

- P*derski postupak skroz, nisam očekivala. Ono je bila direktna provokacija kada je sela preko puta mene i počela da mi se unosi u facu. Ona je bila samo gost i videli su svi da ona mene ne može da podnese verbalno i to smo videli - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona kad dođe kao gost i na tebe nasrne, ti smeš da poliješ njega i uzvratiš mu. Nećeš biti kažnjena - rekao je Janjuš.

- Prvi put to čujem - rekla je Milena.

- Ja bih bila još gora nego Ana, to će se tek raščivijati - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

