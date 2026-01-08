Haos!
Anita Stanojlović nije više mogla da sluša Luku Vujovića, te se čini se vratila stara Anita kod koje Luka neće moći da se ponaša kako je zamišljao, pa mu je i održala lekciju za pamćenje.
- Je l' ti kapiraš šta Dača radi? - upitao je Luka.
- Ti si prvo trebao da zapušiš usta Asminu i Janjušu. Sa mnom ne može niko kako hoće, ja mogu na ovom svetu bez svakoga. Ja sam tako pokvarena, bez svakog na ovom svetu mogu - rekla je Anita.
- Drago mi je što to znam - rekao je Luka.
- Ja s rođenom majkom nisam pričala mesecima, a ne s tobom - rekla je Anita.
- E mani me, neću da se svađam - rekao je Luka.
- Gde ćeš? - upitala je Anita.
- Idem - rekao je Luka.
- Lepo te pitam - rekla je Anita.
- Ne znam, sad ću da vidim - rekao je Luka, a Anita je skočila i povukla mu bubicu.
- Aj smiri se, neću lažne frke jer ti je dosadno - rekao je Luka.
- U da Bog da bila zauvek u dosadnoj vezi - rekla je Anita.
- Izvini devojčice moja što sam vikao na tebe - rekao je Luka.
- Nisam ti ja devojčica, zapamtićeš me - rekla je Anita.
- Ja ću na tebe da vičem kad god budem hteo - rekao je Luka.
- Ti na mene? Ajde bre mrš, treba da te polivaju majonezima - rekla je Anita.
- Uživaj - rekao je on.
- Šta će ti bademantil ako ideš po vodu? - upitala je ona i preskočila s kreveta na Luku.
- Smiri se, potrudi se da te Baja zavoli - rekao je Luka.
- Svakako me ne voli - rekla je Anita.
- Ne možeš da mi priređuješ ovo - rekao je Luka.
- Tebi tvoja verenica radila prošle godine šta je htela - rekla je Anita.
- Zato je sada okađena i nemam je više u životu - rekao je Luka.
- Jer je ona otišla dalje prva, a ne jer si ti presekao. Reši Luku - govorila je ona.
- Važi - rekao je Luka.
- Ona otišla u hotel s drugim čovekom, ne ti s drugom - rekla je Anita.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić