Ona te ostavila i krenula dalje, ne ti nju: Vratila se stara Anita na velika vrata i počela brutalno da rešeta Luku, pa umalo i nasrnula na njega! (VIDEO)

Anita Stanojlović nije više mogla da sluša Luku Vujovića, te se čini se vratila stara Anita kod koje Luka neće moći da se ponaša kako je zamišljao, pa mu je i održala lekciju za pamćenje.

Napolju bi mi bila kombinacija: Anita zaurlala na Luku pred punom sobom i proglasila ga najvećim blamom Srbije, pa otkrila da on i dalje voli Aneli(VI

- Je l' ti kapiraš šta Dača radi? - upitao je Luka.

- Ti si prvo trebao da zapušiš usta Asminu i Janjušu. Sa mnom ne može niko kako hoće, ja mogu na ovom svetu bez svakoga. Ja sam tako pokvarena, bez svakog na ovom svetu mogu - rekla je Anita.

- Drago mi je što to znam - rekao je Luka.

- Ja s rođenom majkom nisam pričala mesecima, a ne s tobom - rekla je Anita.

- E mani me, neću da se svađam - rekao je Luka.

- Gde ćeš? - upitala je Anita.

Raskrinkali pogledi Teodore i Filipa: Bebica prebledeo kao krpa, život mu se ponovo pretvara u pakao! (VIDEO)

- Idem - rekao je Luka.

- Lepo te pitam - rekla je Anita.

- Ne znam, sad ću da vidim - rekao je Luka, a Anita je skočila i povukla mu bubicu.

- Aj smiri se, neću lažne frke jer ti je dosadno - rekao je Luka.

- U da Bog da bila zauvek u dosadnoj vezi - rekla je Anita.

- Izvini devojčice moja što sam vikao na tebe - rekao je Luka.

- Nisam ti ja devojčica, zapamtićeš me - rekla je Anita.

- Ja ću na tebe da vičem kad god budem hteo - rekao je Luka.

- Ti na mene? Ajde bre mrš, treba da te polivaju majonezima - rekla je Anita.

- Uživaj - rekao je on.

- Šta će ti bademantil ako ideš po vodu? - upitala je ona i preskočila s kreveta na Luku.

- Smiri se, potrudi se da te Baja zavoli - rekao je Luka.

P*derski potez: Kačavenda gori od besa zbog Ane Ćurčić, rešila da se opet obračun s njom čim je vidi! (VIDEO)

- Svakako me ne voli - rekla je Anita.

- Ne možeš da mi priređuješ ovo - rekao je Luka.

- Tebi tvoja verenica radila prošle godine šta je htela - rekla je Anita.

- Zato je sada okađena i nemam je više u životu - rekao je Luka.

- Jer je ona otišla dalje prva, a ne jer si ti presekao. Reši Luku - govorila je ona.

Saterana u ćošak: Anita priznala nove detalje o Relji Popoviću! (VIDEO)

- Važi - rekao je Luka.

- Ona otišla u hotel s drugim čovekom, ne ti s drugom - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

