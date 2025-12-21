Ovim dokazala da nije imuna na Filipa?! Anita dozvolila Filipu da joj se približi, pa svu krivicu svalila na Luku: Tenzija samo raste! (VIDEO)

Haos!

Mina Vrbaški odlučiula je da skrene pažnju Aniti Stanojlović koja je ušivala mantil Filipu Đukiću sa kojim je do nedavno bila u kombinaciji, što je preraslo u svađu.

- Ja mislim da nije normalno da mu ušivaš bade mantil - rekla je MIna.

- JA ću da trpim i Maju i Aneli, evo cele večeri pričaju da voli - rekla je Anita.

- KO priča? Pričaju i da ti voliš ANđela pa ništa - rekao je LUka.

- Ne volim da mi neko pametuje. Nek dođe Tamara, nju ću poslušati - rekla je Anita,

- JA ti kažem jer si mi postala draga - rekla je Mina.

- Da li bi napolju nekome ušivala kaput ako smo ti i ja u vezi? - pitao je Luka.

- Ne, ako Luki smeta - rekla je Anita.

- A kad bih ja ušivao Maji? - pitao je Luka.

- Smetalo bi mi. Ti nosiš Majinu masku, isto je - rekla je ANita.

- Mina je skrenula pažnju zbog drugih. Jam sam rekao da ti i MIna idete u utorak i bacite - rekao je Luka.

- Poenta je tvoj osećaj - rekla je Anita.

- Meni ne smeta jer je Filip. Da je ANđelo znam da bi odbila - rekao je Luka.

- NJega ne mogu očima da gledam - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić