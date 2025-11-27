Nije mi bilo normalno da se ljube, ali... Maja ponovo zauzela Anelinu stranu i svu krivicu svalila na Luku, on kipti od besa! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Da li možeš Aneli u kratkim rečima da citiraš šta je rekao Luka Mini o Aneli i Mina Luki o Aneli jer očito da je ona luda i ne vidi šta joj Luka radi iza leđa? - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se tačno, ali sam joj prenela šta sam videla. Mislim da će se Aneli i Luka pomiriti jer to gledamo iz nedelje u nedelju. Ja sam se sad raspravljala i sa Asminom jer imam mišljenje za svaku situaciju, komentarišem po njihovim postupcima. Nije mi bilo normalno da se ljube, ali mislim da mu Aneli tera inat - rekla je Maja.

- Maja nije naletela nego je već bila na krevetu u pidžami. Aneli i Luka su sa mnom prokomentarisali nešto, a kad je ona otišla mi smo prokomentarisali Aneli - rekla je Mina.

- Zamisli koji je ovo paradoks da Maja vrišti i zove Aneli da joj prenese - rekla je Maja.

- Ti si bila s nama, nemoj sad da lažeš - rekla je Mina.

- Aneli je u pravu da ona može da priča s Minom, ali ne i Luka - rekao je Alibaba.

- Gde vi živite? - upitao je Luka.

- Mi se jesmo sto puta mirili, ali mene je sad već počelo to da vređa iako sam dala pravo poljupcem u utorak da to govorite. Ne mora značiti, mi se osam meseci nećemo miriti - rekla je Aneli.

- Konstantno ispada da sam ja treći krivac, ali ja se u ove priče ne mešam - rekla je Mina.

- Nije u redu da Luka priča s tobom dok je s njom u svađi jer je logično da ćeš ti preneti Aniti - rekao je Alibaba.

- Kako Aneli nema pravo da se naljuti, ako je on priznao da mu se sviđa Anita - rekao je Anđelo.

- Meni prija da pričam sa Anitom i Minom, prija mi da pričam s Teodorom i tako dalje - rekao je Luka.

Autor: N.Panić