Istina izašla na videlo: Dragana progovorila o vezi sa Janjušem, Terza proključao od besa! (VIDEO)

Pala mu roletna!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu i podigao je Draganu Stojančević kako bi govorila o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, otkako je saznao da je imala aferu sa Markom Janjševićem Janjušem.

- Nemamo neku specijalnu komunikaciju, kaže da sam ja ispala lažov. Ja to nisam rekla da ne bi bilo da sam ušla preko Janjuša. Ja sam prekinula kontakt sa njim. To nije dugo trajalo možda mesec i po ili dva. On je bio kod mene na slavi sa ćerkom, išla sam ja kod njih, išla sam u kupovinu sa njegovom ćerkom. Mi smo ostali drugari. Nisam osetila potrebu da to nekome kažem - govorila je Dragana.

- Što je Terzu to poremetilo? - pitao je voditelj.

- On je meni zamerio jer su oni drugari, a ja mu to nisam rekla. Ja nisam znala da su oni drugari, on meni to nikad nije rekao. Janjuš mi nikad nije spomenuo da se druži sa Terzom - dodala je ona.

- Ja sam se naljutio jer ona laže. Ja sam nju pitao da li je bila sa nekim zadrugarom. Ja nisam tom gasu da budem sa drugarovom devojkom. Ja da sam znao nikad ne bih, ni druženje. Ja nisam takav momak i to je to. Mene je to razočaralo kod nje - govorio je Terza.

- Meni Janjuš nikad nije rekao da je prijatelj sa Terzom - dodala je Dragana.

- Mi smo se čuli napolju, ja sam njega i na veridbu zvao. On može to da potvrdi, ali mi je jako glupo jer je trebalo ona to da kaže. Poljubac se nikad nije desio, nisam u tom fazonu. Ja nju ne muvam, ali taj poljubac što se desio - rekao je Terza.

- To je bio inat - potkačila je Dragana.

- Ja izbegavam da komentarišem taj odnos. Ja sam se našla u pušionici kad se ona komentarisala i čula sam kad je ušla da je emotivno zauzeta i da se pokajala tu noć kad je ušla. Možda je lagala da ne bi bilo da je ušla preko Janjuša i možda zbog toga nije htela da istakne njega. Razumem je na neki način, možda ne bih ni ja. Zašto bismo pričali o privatnom životu? Ne bih ni ja ništa rekla. Što se tiče drugara, poljubaca i inata to me ne interesuje - pričala je Dragana.

- Ti si Medu spominjala, a ona Janjuša nije - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić