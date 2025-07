Nemam više živaca da gutam tvoja sr*nja: Marka zaboleo želudac od Sanjinih poniženja, ne zna još koliko će moći da gura njihov odnos! (VIDEO)

Pala mu roletna!

Marko Stefanović nastavio je da drži predavanje Sanji Grujić o njihovom odnosu i najavio joj od sutra karambol, a ona je i dalje bila drska i bezobrazna u svojim odgovorima, što je njega izludelo.

- Džaba mi pričaš jedno, ako drugo radiš - rekao je Marko.

- Ne mogu da prevaziđem sve uvrede drugih ljudi. Kada u nekom izlaganju ljudi koji su nas vređali imaju s tobom komunikaciju, mene to boli - rekla je Sanja.

- Znači posesivna si - dodao je Marko.

- Ne već ne opraštam ljudima koji su nas gazili - rekla je Sanja.

- Šta je bilo u toaletu? - upitao je Marko.

- Pa mnogi pričaju da te napadam, a sve više mi pokazuješ da i ti misliš tako. Nervira me što sam navikla da mi tolerišeš neke stvari i popuštao si, a više nećeš to da radiš. Deo mi je karaktera da sam ovakva i ti si me takvu prihvatio - rekla je Sanja.

- To me ne zanima. Mene iz takta izbaciš ti, a ti non stop dolaziš i pričaš mi nešto što ne radim. Ja nikad ne bih izašao iz WC i rekao ti: ''Slušaj me ovako kravetino jedna, povraća mi se od tebe'' kao što ti meni kažeš. Čime sam ja to zaslužio? - upitao je Marko.

- Nisi, to je odvratno, ali previše sam opterećena time šta će biti napolju - rekla je Sanja.

- Pokazao sam ti koliko te volim kada sam otišao s tobom da živim i svim srcem sam se borio za život s tobom, a od tebe zauzvrat dobijem onako nešto. Je l' možeš da zamisliš koja je veličina go*neta kako sam se ja osećao? - upitao je Marko.

- Da li misliš da se ja nisam osećala tako kada sam čula šta je tvoj otac pričao o meni? - upitala je Sanja.

- Ti od mene uvek tražiš nemoguće i da nekog prebijem, ali i zapušim usta. Isto tako tražiš od mene da odem i tati zapušim usta. Na koji god se način ja trudio da te zaštitim, tebi nije dovoljno. Da si ove sezone bila sama bez mene, ti bi završila u ludnici - rekao je Marko.

- Istina - dodala je Sanja.

- Svaki tvoj sukob i svađu sam preuzeo na sebe i ja vodio te ratove, ali sam izgubio kontrolu kada je želudac počeo da mi se prevrće na uvrede koje izgovaraš - otkrio je Marko.

- Da li je to popravljivo ili ne? - upitala je Sanja.

- S čije strane? - upitao je Marko.

- Moje. Da li imaš živaca, ljubavi i svega? - upitala je ona.

- Nemam više živaca da gutam tvoja sr*nja. Ti si mene juče napadala što nisi imala ljubavne klipove, da li si ti normalna? - upitao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić