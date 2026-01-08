AKTUELNO

Zadruga

Trk na Pink: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Mnogima najdraža ''Pitanja gledalaca'' nastavljaju se i danas! Noćas je u Beloj kući bilo burno, a gledaoci su, kao i uvek, uspeli da dobiju odgovore na većinu pitanja koja ih interesuju.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Voditeljka Maša Mihailović stigla je u Belu noću, a takmičari će morati iskreno da odgovore na sve što zanima publiku najgledanijeg rijalitija u regionu. Upravo na TV Pink počinje nastavak ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka će ovog popodneva postavljati pitanja verne publike učesnika!

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

TV

Trk na Pink: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Zadruga

Trk na Pink: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Domaći

Trk na Pink: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

TV

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Zadruga

Uživo na Pinku: Nastavljaju se Pitanja gledalaca, haos u najavi!

Domaći

SVI ODMAH NA PINK! Upravo počinju Pitanja gledalaca, danas vi 'REŠETATE'