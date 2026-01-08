AKTUELNO

Zadruga

Šok! Anita tvrdi da nije lajkovala više od JEDNE SLIKE Relji Popoviću (VIDEO)

Muk u kući!

Maša Mihailović, voditeljka emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitala je Aniti Stanojlović.

- Na pretresu si lagala da nikada nisi lajkovala Reljine objave, pa si sutradan demantovana sa dokazima - glasilo je pitanje.

- Ajde možda sam jednu sliku lajkovala, ali ne sve, ostalo ne. Pratim, kada mi neko iskoči. Nije Relja jedini muškarac kom sam lajkovala slike. Više lajkova ne postoji, sigurna sam. Meni lično jeste ova tema glupost, ne postoji ništa između nas - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

