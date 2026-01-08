Dobili vetar u leđa! Gledaoci prekorili Filipa jer ne stoji uz Maju, Asmin izvređao Aneli: Smeće jedno... (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje Maji Marinković i Filipu Đukiću.

- To što ste imali odnos pre četiri godine, to ne znači ništa, život vas je spojio, ali Filipe moraš da budeš uz Maju - glasila je konstatacija.

- Ne znam šta je poenta pitanja... Jesam ja uz nju, kada sam je ponizio nekada?! - rekao je Đukić.

- Ja sam se samo naljutila za ono klađenje, ono je katastrofa, ali se Filip izvinio - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Maju.

- Zašto ne prihvataš izazov i budeš sa muškarcem s kojim nisi bila, nego se vraćaš na staro - glasilo je pitanje.

- Ja generalno obožavam stare terene, to mi je sigurica nego da idem na nešto novo. Ja sam tako osetila i to sam uradila, to je bilo pre četiri godine i to se desilo iskreno - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Je l' misliš da nismo gledali ulazak porodica?! Videli smo ko je koga napadao - glasilo je pitanje.

- Dobro, imaju pravo da vide - rekla je Aneli.

- Aneli je jedno smeće koje je napalo moju mamu, Lukinu mamu i Haninu mamu, a sada se kao ne seća - rekao je Asmin.

- Nije vređala, Biljana je prva spomenula, a ona je samo dobacila da nije istina, to je bilo za snimak - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić