Priprema ljubavno gnezdo: Aneli se izborila za bračni krevet, svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Opa!

Aneli Ahmić uspešno je obrlatila Zoricu Marković za bračni krevet. Naime, ona je molila Zoricu da se zamene krevetima kako bi bila bliža ogledalu i kako bi sebi obezbedila više prostora za stvari.

- Ako nećeš nema veze, al ja rekoh ajde da te pitam. Samo zbog ogledala, ali ako ne možeš razumem - rekla je Aneli.

- Meni je dovoljan jedan. Možeš sa Ivanom na moj krevet - rekla je Zorica.

- Mogu ja ući u tvoj, a ti u moj - rekla je Aneli.

- Ja mogu da spavam nije problem, a ti uzmi taj i čuvaj - rekla je Zorica.

- Odlično za šminkanje, a imaćemo i za stvari - rekla je Aneli.

- Može nije problem - rekla je Zorica.

- Hvala, znaš koliko mi to znači. Evo im sada! - rekla je Aneli nakon čega je otrčala da se pohvali cimerima:

- Ivane, dala mi je ceo krevet! Ona će preći u onaj moj, a ja imam ceo bračni. Doći će neko meni tu - rekla je Aneli.

Zbog ovog poteza mnogi sumnjaju da je Aneli krenula u pripreme za spremanje svog ljubavnog gnezda, a kogla planira da primi u krevet, ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić