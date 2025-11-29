AKTUELNO

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Bebica se uvukao kod Teodore u krevet, zbog OVOG poteza svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon skandalozne preljube koju je Teodora Delić načinila svom vereniku Nenadu Macanoviću Bebici jer joj se svideo Filip Đukić, ona je dobila šut kartu od Đukića.

Bebica za svo to vreme, nije odustajo od nje, kao što ne odustaje i sad. Na sve načine je pokušavao da je urazumi i odvoji od Filipa, a kada se konačno odvojila on ne bira način da joj se približi.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon razgovora koji su vodili on je došao u njen krevet i suptilno je poazio po ruci.

Kakav će rasplet ove ljubavne sage biti i da li će Teodora ipak pristati na pomirenje, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Zadruga

KOČNICE IM POPUŠTAJU: Milosava se ne odvaja od Jovana, ova scena se retko viđa (VIDEO)

Zadruga

Zakopali ratne sekire! Aneli i Uroš nakon svih uvreda zaplesali zajedno kao nekad: Svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Zadruga

ON SE UVUKAO U MOJ KREVET... Iva Stupar dala sve od sebe da se opere od prisnog druženja sa Filipom! (VIDEO)

Zadruga

Ivana naskočila na zauzetog Ivana, pa mu priredila masažu iz snova: Svi se pitaju samo jedno! (VIDEO)

Zadruga

Nisam ja kriv, one meni daju povod: Asminu zbog hvatanja Teodore za zadnjicu popio PEDALU od Maje, Bebica zanemeo (VIDEO)