Popuštaju im kočnice: Bebica se uvukao kod Teodore u krevet, zbog OVOG poteza svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Šok!

Nakon skandalozne preljube koju je Teodora Delić načinila svom vereniku Nenadu Macanoviću Bebici jer joj se svideo Filip Đukić, ona je dobila šut kartu od Đukića.

Bebica za svo to vreme, nije odustajo od nje, kao što ne odustaje i sad. Na sve načine je pokušavao da je urazumi i odvoji od Filipa, a kada se konačno odvojila on ne bira način da joj se približi.

Nakon razgovora koji su vodili on je došao u njen krevet i suptilno je poazio po ruci.

Kakav će rasplet ove ljubavne sage biti i da li će Teodora ipak pristati na pomirenje, ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić