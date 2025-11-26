AKTUELNO

Zadruga

ON SE UVUKAO U MOJ KREVET... Iva Stupar dala sve od sebe da se opere od prisnog druženja sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Bela kuća brujala je tokom čitavog jutra o prisnom odnosu Ive Stupar i Filipa Đukića. Ona je rešila da svom drugu, Iliji Pečenici otkrije kako je do toga došlo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip je prvo legao na sredinu mog kreveta, a onda je ostao tu. Ja legla, krenuo da me grli, a Bori je tu prekipelo. Mina, Maja, Anita i Janjuš su tu otišli u pušionu, pa sam ja otišla za njima. Ja sam rekla da sam mogla da budem sa njim i da sam htela pre mesec dana. Nebitno, bilo je jako smešno. Ne može on mene da vaćari ispod pokrivača. Nisam mu ja rekla da dođe u moj krevet, nego Bora. Bora je besan, rekao je da više neće da bude ni sa Anastasijom. Mene je Anastasija pitala da li mi se dopada Filip, ja sam rekla da mi je sladak i da je to to - kazala je Iva.

- Nisi ti šiparica da se mlatiš tu - kazao je Ilija.

- Dobar mi je za za*banciju, to je to. On se uvukao u moj krevet, ispod pokrivača i legao na moj jastuk. Šta misli on? Da me ne operu ni Dunav, ni Sava... - kazala je Iva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

