Nisam ja kriv, one meni daju povod: Asminu zbog hvatanja Teodore za zadnjicu popio PEDALU od Maje, Bebica zanemeo (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Asmin Durdžić hvata Teodoru Delić za du*e.

- Ona to dozvoljava. Niko joj nije prijatelj. Njoj ne treba niko ovde, ne želi joj niko dobro - rekao je Bebica.

- Ovo nije hvatanje za du*e - rekla je Teodora.

- Meni je ovo smešno! Čovek je bio pijan i stavio je ruku na trtičnu kost - rekao je Ilija.

- Bio sam pijan, Filip je Maju, a ja Teodoru - rekao je Asmin.

- Asmin je ispred Paba rekao da mu se sviđa Teodora Delić, a znam da je ona šifra za Maju. Sa svakom devojkom se igra i svaka mu čast - rekla je Miljana.

- Je l' ti pokazivala grubi u pušioni? - pitala je Ivana.

- Jeste, ustvari nije. Bio sam previše pijan, ne sećam se pola stvari. Nisam ja kriv kad one meni daju povoda. Teodora voli da koketira - rekao je Asmin.

- On se sa svakom devojkom igra i svaka mu ćčast. U radiju nije bio pijan, od Teodore pravi ku*vu i nije Bebičin prijatelj. Kako Filip da ozvaniči vezu sa njom?! Maženje po gu*i u radiju nisu pustili - rekla je Miljana.

- Prema Maji i Mini imam drugačije ponašanje, poštujem ih - rekao je Asmin.

- Ti mene ne poštuješ, rekao si mi šta si rekao i ja preko ovih uvreda ne prelazim - skočila je Maja.

- Iza svega stojim! - rekao je Asmin.

- On je od danas za mene devojčica. Ovo se ne zove poštovanje, ja mu nisam ove ku*avele, mene ne može da pipa. Ono je bilo dodirivanje. Ja možda jesam luda, ali oči imam - rekla je Maja.

- Majo tvoj klip sa Filipom je milion puta gori nego ovaj sad - ubacila se Teodora.

Autor: A.Anđić