Tebe je proslavio Peca Vijagra: Asmin ključa od ljubomore na Maju zbog Đukića, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je sledeće pitanje Bori Santani.

- Da li znaš koliko te Luka mrzi?! Toliko da te predstavlja prosjakom koji spava kod njega i da privodi devojke koje nisu nikakve - glasilo je pitanje.

- Došao sam tu da radim Novu godinu, naravno, kod koga radiš, treba smeštaj da ti sredi, nisam došao tu jer nemam gde da spavam. Ne znam koje ribe sam ja privodio - rekao je Bora.

- Ja sam čak rekao da ne mogu da verujem, jer mi je bio kod kuće, jednom je došao sa ovom Milicom i nekom i drugi put sa ovom zvezdicom - rekao je Luka.

- Ja znam da me ne mrzi, to je možda bilo u svađi - reako je Bora.

Sledeće pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Videli smo da ti se Đukić dopada od početka, ako je zamerio Aniti peckanje sa Lukom, misliš li da tebi zamera bockanje sa Asminom - glasilo je pitanje.

- Ne, jer Filip i ja nismo u vezi. A što se Asmina tiče, ne bih dalje pričala o ovom čoveku. Ja ne mislim da ga ponižavam, samo iznosim onako kako mislim - rekla je Maja.

- Devojka nije normalna. Imali smo nastup na Elitoviziji, ona tri dana unazad hoda po Odabranima i laže. Molila nas je da ne komentarišemo realno, tu se smeje na muku - rekao je Asmin.

- Moraš da skapiraš, tvoja reč nema težinu - rekla je Maja.

- Odakle joj pravo da vređa devojke da su ljubavnice i utorak devojke, kada je ona sama bila napolju ljubavnica i ovde utorak devojka...To je kao da ja kažem da je nju proslavio Peca Vijagra - rekao je Asmin.

- Njega boli svaka moja reč i želi da produbljuje raspravu sa mnom, ja ne želim. Čovek nije moj tip, jednostavno mi se ne sviđa - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Kakvo klađenje?! Trebao si je poljubiti i biti uz nju, pa kuda dođete - glasilo je pitanje.

- To je bilo bezveze i katastrofa posle kad sam sagledao, bitno mi je da Maja zna da nije bila loša namera, ja sam se izvinio, ona je prihvatila - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić