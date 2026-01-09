Maja se obratila Caru iz Elite: Alibaba preko Filipa pokušao da je posvađa sa Aneli, poslala brutalnu poruku! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako je Marko Janjušević Janjuš masirao Aneli Ahmić.

- Ne znam ko je za kim ovde lud i ko ovde koga ljubi... Ako hoće može opet večeras da me masira. Bivšima se ne vračam, bivšima sve najbolje, ali daleko im kuća od moje. Sve dok me ne vređate ne diram ni ja vas. Smeta vam jer sam negde drugde stvorila emocije i jer mi nešto drugo prija. Nova godina je i sve mi je bolje krenulo. Ovaj je lud za mnom, kao i ovaj drugi (Asmin) koji mi se petlja u svaki odnos, a ovaj ovde (Luka) me najmanje zanima i zaboravila sam da mi je bivši - govorila je Aneli.

- Biću iskren ja primećujem emocije između Janjuša i Aneli. Znam da Aneli ima emocije, ali primećujem i Janjuš da ih ima, ali neće da priznaju. Aneli bi sad bila u vezi sa Janjušem, sa Lukom, sa mnom, sa Sukijem, sa Marinkom i pokojnim Ristom. Sve bi nas okupila i da ima harem bivših momaka, a onda Janjuš jedan dan da pravi picu, ja lazanje... Jedine iskrene emocije ima prema Janjušu, a za mnom pati samo zbog života koji je imala. Smešno je kad kaže da o bivšima sve najbolje, a nikad nisam čula da je neki bio dobar. Bar da je rekla da je Luka za YouTube bio dobar - pričao je Asmin.

- Luka mi je kuvao, Janjuš češkao, a sa tobom sam imala to porodično - dodala je Aneli.

- Otišao sam u wc jer nisam mogao da gledam ove scene... Prvi put da vidim neki drugi muškarac da je dira. Pustila je ovde brkove i proziva me, sve nas provocira... Ja sam u vezi, Janjuš rekao da ne bi bio sa njom, a Asmin zaljubljen i Maju. Ona bi rekla da želi trojicu. Lepo je rekla, daleko naša kuća od njene, a moja bar 450 kilometara od njene - govorio je Luka.

- Ispada da svaki njen bivši može da ima odnos sa njom kakav god želi. Maženja i preterana intima sa bivšim sa kojim je imala preterane svađe ispada da svako može kako god želi sa Aneli. Ja mislim da se ona pogubila i da sama sa sobom ne može da se locira i kaže šta joj je dobro, a šta nije. Nije sve sprdnja i zaj*bancija - komentarisala je Matora.

- Aneli, kakav si dogovor imala sa Filipom Carem za Maju? - pitao je Asmin.

- Da li me je j*bao? - pitala je Aneli.

- Jeste - rekao je Asmin.

- Tvrdim da nije i nikad se uživo nismo upoznali - dodala je ona.

- On meni sad hoće da otvori oči, kao da ja te poruke već nisam čitala - govorila je Maja.

- Nije bio dogovor. Filip je rekao da sam ga molila da mi snimi klip, a to je njegova sramota ako on sad to priča - dodala je Aneli.

- Oni su imali dogovor da Maja sve demantuje što je Maja pričala za Filipa - rekao je Asmin.

- To da li je bilo na klipu da bih ja videla i ko koga treba da čuva znam da je bilo samo zbog moje reakcije, a neće je biti. Završila sam sa njim i što dalje od mene. Ako misli da će da nas posvađa, neće - govorila je Maja Marinković.

Autor: A. Nikolić