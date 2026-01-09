AKTUELNO

Zadruga

Nemam stav, ali ga stavim: Maja i Filip usijali kući žestokim prepucavanjem, Đukić ne može da joj odoli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Osmeh ga odaje!

Filip Đukić i Maja Marinković kao i svako veče započeli su još jedno prepucavanje u kući odabranih. Oni sve vreme dok su se nadmetali nisu skidali osmeh s lica, zbog čega je Danilo Dača Virijević najavio da će se između njih dvoje tek dešavati haos.

- Čovek mi je usr*o karijeru. On nema stav - rekla je Maja.

- Nemam stav, ali ga stavim - poručio je Đukić.

pročitajte još

Brutalno raskrinkavanje Maje i Anđela: Dača ih razotkrio do srži i otkrio da su nakon Zadruge 3 imali s*ks, Janjuš se prisetio novih detalja! (VIDEO)

- Ti to meni? Ti si pravi za one iz Mrčajevaca od 20 godina. Nemojte da mu dajete da ne prođete kao što sam prošla ja - govorila je Maja.

- Šta se ti brineš? - pitao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- On se tebi smeje, ne može da ti odoli - rekao je Dača.

pročitajte još

Sevaju varnice na sve strane: Žestoko prepucavanje Maje i Filipa, ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

- Smešna mi je - rekao je Đukić.

- Ti si ga naj*bao - dodao je Dača, a Maja se smejala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si meni nakačio ovu beton ligu - rekla je Maja.

pročitajte još

Sujeta nije prijala: Boginja doživela pomračenja zbog Maje i Filipa, pa upalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

- Sama si nakačila, prvi si ih dirala. Nisi kao? - dodao je on.

- Sve što sam komentarisala ti si se slagao i smejao si se - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sevaju varnice: Maja i Filip ne prestaju da se peckaju, Dača im doliva ulje na vatru! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da joj odoli: Đukić spopada Maju kao lud, Uroš ga turira da ozvaniči vezu! (VIDEO)

Zadruga

Filip Đukić razvezao jezik: Ova vrsta žena je za njega najgora, ne može da ih smisli! (VIDEO)

Domaći

Ne može da sakrije oduševljenje: Gastoz saznao da mu je Anđela spremila rođendansko iznenađenje, ali ni ne sluti kakav ga poklon čeka! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA MU ODOLI: Maja ponovo PRIŠLA Stanislavu nakon njegovog INTERVJUA, pa uradila ovaj ŠOK potez! (VIDEO)

Domaći

Nije uspeo da zadrži suze: Đukić dobio pregršt pozdrava od prijatelja i nije skidao osmeh, ali jedna čestitka ga je slomila na komade! (VIDEO)