Nemam stav, ali ga stavim: Maja i Filip usijali kući žestokim prepucavanjem, Đukić ne može da joj odoli! (VIDEO)

Osmeh ga odaje!
Filip Đukić i Maja Marinković kao i svako veče započeli su još jedno prepucavanje u kući odabranih. Oni sve vreme dok su se nadmetali nisu skidali osmeh s lica, zbog čega je Danilo Dača Virijević najavio da će se između njih dvoje tek dešavati haos.
- Čovek mi je usr*o karijeru. On nema stav - rekla je Maja.
- Nemam stav, ali ga stavim - poručio je Đukić.
- Ti to meni? Ti si pravi za one iz Mrčajevaca od 20 godina. Nemojte da mu dajete da ne prođete kao što sam prošla ja - govorila je Maja.
- Šta se ti brineš? - pitao je on.
- On se tebi smeje, ne može da ti odoli - rekao je Dača.
- Smešna mi je - rekao je Đukić.
- Ti si ga naj*bao - dodao je Dača, a Maja se smejala.
- Ti si meni nakačio ovu beton ligu - rekla je Maja.
- Sama si nakačila, prvi si ih dirala. Nisi kao? - dodao je on.
- Sve što sam komentarisala ti si se slagao i smejao si se - govorila je Maja.
Autor: A. Nikolić